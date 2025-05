Engelliler Haftası’nda farkındalık için Spor İstanbul'da dev buluşma

Haber: Edda SÖNMEZ - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un her yıl düzenlediği Engelliler Haftası spor etkinlikleri, İBB Pendik Çamlık Spor Tesisi’nde yapıldı. Etkinliğe katılan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, “Bir kentin gelişmişlik seviyesini gösteren en önemli donelerden birinin engellilerin sosyal hayata katılımı olduğunu çok iyi biliyoruz” dedi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı etkinliklerde parkur çalışmaları ve gösteri maçlarıyla birbirinden eğlenceli anlar yaşandı.

İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İBB Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü, İBB ÖZGEM ve İBB Spor İstanbul koordinasyonunda, engelli ve engelli olmayan tüm sporcuların kaynaşıp birlikte eğlenebilmesi amacıyla düzenlenen Engelliler Haftası spor etkinlikleri, yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik, İBB Pendik Çamlık Spor Tesisi’nde yapıldı. Etkinliğe 4 yaş ve üzeri 500 engelli, 500 engelli olmayan sporcu ve ebeveynlerle birlikte yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Organizasyonda engelli ve engelli olmayan sporculardan karma takımlar oluşturdu ve hem parkur yarışlarında hem gösteri maçlarında tüm sporcular birlikte mücadele etti.

Engelliler Haftası Spor Etkinlikleri’ne İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Barış Yıldız, İBB Spor Tesisleri Şube Müdürü Mustafa Baştimur, İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk, İBB Spor İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Yıldız ve İBB Engelli Hizmetleri Şube Müdür Yardımcısı Özgür Yurdusev katıldı.

Silivri Cezaevi'nde bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettiğini söyleyen Aslan şunları söyledi:

“İstanbullulara hizmet etmek için mücadele ettim”

“Dün Ekrem Başkan’ı ziyaret ettim onunda sizlere çok selamı var. Ekrem Başkan 'Ben her zaman bu memlekete hizmet etmeye çalıştım, 16 milyon İstanbulluya hizmet etmeye çalıştım, engelli kardeşlerimize hizmet etmeye çalıştım, çocuklara hizmet etmeye çalıştım. Bunun için kreşler açtım, yurtlar açtım, kent lokantaları açtım, yaşam vadileri yaptım, engelli merkezleri yaptım gibi onlarca şeyi konuştuk. Tüm çalışma arkadaşlarımla beraber ben sadece İstanbulluya, İstanbullulara hizmet etmek için mücadele ettim dedi. Kendisi hiç durmadan gece gündüz Silivri'de de İstanbul'a, İstanbullulara, Türkiye'deki yaşayan tüm vatandaşlarımıza, engelli kardeşlerimize, çocuklara, gençlere, kadınlara hizmet etmek için gece gündüz mücadele veriyor. En basit örneği olarak engelli kardeşlerimizin aileleri için mola merkezleri açtık ve burada aileler çocuklarını bırakıyorlar da kendi gönül içinde dinlenebilmek için veya da alışveriş yapabilmek için faydalanıyorlar. Sadece bu bile başlı başına bir olay diye düşünüyorum, bir vizyon diye düşünüyorum' Ekrem İmamoğlu sadece engelli vatandaşlara, buradaki güzel insanlara, çocuklara kadınlara hizmet ettiği için cezalandırılıyor olabilir ama onu dört duvar arasında tutmak onun çalışmasına engel olacak bir durum değil.

“Keşke yarın Ekrem İmamoğlu da annesinin elini öpebilseydi”

Yarın da Anneler Günü. Sayın Başkanımız tabii ki ben çalışma arkadaşlarımız, Genel Sekreter Yardımcımız Zeynep Hanım burada, Daire Başkanımız Barış Yıldız Bey ve diğer daire arkadaşlarımızın tamamı burada. Meclis üyelerimiz var, Pendik meclis üyelerimiz yanımızda. Ben hem başkanım adına hem çalışma arkadaşlarım adına, Büyükşehir ailesi adına ve kendi adıma tüm annelerin ellerinden öpüyorum. Onların Anneler Günü'nü kutluyorum. Anne olmak çok zor bir şey. Dolayısıyla benim annem vefat etti. Ben bir kadın görünce hemen aklıma annem geliyor. Keşke yarın Ekrem İmamoğlu da annesinin elini öpebilseydi. Onunla beraber olabilseydi. Tek suçumuz İstanbul'a, İstanbulluya 16 milyon insana hizmet etmek ve bu tesisleri çalışır hale getirmek, eşit hizmet sunmak, eşit yurttaş felsefesiyle tüm engelli kardeşlerimize, çocuklara, kadınlara, gençlere, yaşlılara hizmet etmek bütün amacımız buydu süreç bizi bu yoldan döndüremeyecektir. Şimdi burada Genel Sekreter Yardımcımız Zeynep Akçabay hanımefendiyle beraber yürürken çocukları gördük. Onların içindeki dikkat ettiyseniz saygı duruşuna bir tane daha çocuğumuzun hareket etmediğini gördük. İstiklal Marşı'na tamamıyla katıldıklarını ve eşlik ettiklerini gördük. Dün de bir öğrenci yurdundaydı. Bu çocuklar, bu gençler bu ülkede olduğu sürece bu ruh bu ülkede olduğu sürece yarınlarımız hep aydınlıktır ve aydınlık olacak diye düşünüyorum. Bu kardeşlerimizin yanındayız İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak. İki daire başkanlığımızla gece gündüz yanınızdayız. Ama tüm İstanbullulara şunu söylemek isterim.

“16 milyon İstanbul'da mutlak eşit yararlanacak her tesisten”

Engellilerin engellini anlamak sadece Büyükşehir Belediyesi'nin ve belediyelerin görevi değildi. Tabii ki bu bizim önemli bir sorumluluğumuzdu ve yürüttüğümüz süreçte. Ancak bu kentte yaşayan herkes bunun farkında olmalı. Biz hizmetlerimizi, çalışmalarımızı tamamen engellilerin de yararlanabileceği şekliyle bu hizmetlerimizin örneklerini faydalandığınız hizmetlerle yararlandığınız tesislerimizde görüyorsunuz. Yanlış söylüyorsam Zeynep Hanım da burada daha önce belli insanlar hep standart olarak her gün yararlanıyordu, belli kişiler. Ama Ekrem İmamoğlu yönetiminde bunun olması mümkün değil. 16 milyon İstanbul'da mutlak eşit yararlanacak her tesisten. Her engelli merkezimizde 16 milyon İstanbul'un içinde engelli çocuğu olan aileler geçip yararlanacaklar.

“Biz İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceğiz”



Bizim şiarımız çok net. Biz bir kişiye, iki kişiye, on kişiye asla hizmet etmeyeceğiz. Asla geri adım atmayacağız. Biz tüm İstanbul'da yaşayanlara hizmet ettiğimiz gibi yarın da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan tüm insanların, vatandaşlarımızın yanında olacağız engellilerin yanında yer alacağız. Bugün burada hem engelli hem engelli olmayan sporcularımızla beraber farkındalık yaratabilmek için veya da topluma bunu gösterebilmek için birlikte spor faaliyetlerinde bulunacak arkadaşlarımız şimdiden onlara hem iyi eğlenceler hem de müsabakalarla başarılar diliyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun tüm aileleri, tüm çocuklara sevgilerimi, selamlarımı getiriyorum. Ve tekrar başkanımızın yarınki anneler gününü kutladığını ifade ederek sözlerime son veriyorum. Ben de kardeşlerimin yanındayım. Zeynep Hanım tam altı yıldır bu mücadelenin içinde Barış Bey'le beraber biz arkadaşlarımızla beraber tüm engelleri aşacağız. Engelsiz bir ortam, engelsiz bir hayat sunabilmek için gece gündüz uğratıp ulaşacağız. İşte Ekrem İmamoğlu'nun çalışma arkadaşları, benim çalışma arkadaşlarım. Biz İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Seneye de Fenerbahçe şampiyonu olsun. Hepimizin anneler gününü kutluyorum. Selamlarımızı, saygılarımızı, tüm büyükşehir aile saygını iletiyorum”

“Altı branşta aktivitelerle eğlenceye doydular”

Konuşmanın ardından başlayan basketbol gösteri maçının hava atışını İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay yaptı. Engelliler Haftası Spor Etkinlikleri’ne katılan sporcular, basketbol maçının yanı sıra futbol, voleybol, tenis, badminton, cimnastik branşlarında hem gösteri maçları hem parkur yarışlarıyla doyasıya eğlendi. Alana kurulan sahnebüs ve şişme oyun alanları da etkinlikteki sporculardan yoğun ilgi gördü.

“Engelliler bireyler yine spor İstanbul’la harekete geçti”

Engelli bireyleri fiziksel aktiviteye teşvik etmek için hizmet veren Spor İstanbul, her yaş grubundan engelli bireyi 35 tesiste sporla buluşturmaya devam ediyor. Engelli bireylere yönelik spor hizmetleri 2025’in ilk çeyreğinde de büyümesini sürdürürken; fitnesstan yüzmeye, tenisten voleybola toplam 8 farklı branşta, 3 bin 43 engelli birey, 35 bin kez İBB Spor İstanbul tesislerinde spor yaptı.