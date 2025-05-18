Engelliler Haftası’nda gökyüzü rengarenk oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesince, ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ kapsamında özel gereksinimli bireyler ve aileleri ‘Uçurtma Atölyesi’nde buluştu.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ‘Uçurtma Atölyesi’, özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin katılımıyla sahilde yer alan Büyükşehir Belediyesi Etkinlik ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesimini kapsayan sosyal etkinlikleriyle bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını desteklemeye devam ediyor. Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler ise özel bireylerin toplumsal yaşama daha güçlü şekilde katılmalarına katkı sunuyor. Bunlardan birisi olan uçurtma etkinliğinde de özel gereksinimli bireyler ve aileleri bir araya gelerek, uçurtmalarını kendi elleriyle süsledi. Renkli görüntülere sahne olan atölye, katılımcıların hem el becerilerini geliştirmesine hem de keyifli vakit geçirmesine olanak sağladı. Atölye sonunda çocuklar ve aileler, uçurtmalarını sahilde güzel havada özgürce gökyüzüyle buluşturdu.



Bu etkinlikler, özgüvenlerinin artmasına yardımcı oluyor"

Sağlık İşleri Dairesine bağlı Mola Evi Sorumlusu Psikolog Ezgi Dülger, Engelliler Haftası kapsamında hem farkındalıkları artırmak, hem de özel gereksinimli bireyleri sosyal hayata adapte etmek amaçlı birçok etkinlik yaptıklarını anlatarak, "Bugün de ‘Uçurtma Atölyesi’ yaptık. Uçurtmalarımızı süsledik, üzerine isimlerini yazdık ve uçurduk. Çok mutlu oldular. Aileler de onlarla beraber çok mutlu oluyorlar. Bu etkinlikler onların hem kendilerini iyi hissetmelerini sağlıyor hem de özgüvenlerinin artmasına yardımcı oluyor" dedi.



Etkinlikte hem özel bireyler hem de aileleri eğlendi

Özel bireylerden Abdullah Özdemir, "Bugün sahile geldim. Uçurtma uçuruyorum. Çok eğlenceli. Uçurtmamı da süsledim. Gökyüzüne uçurdum" diye konuştu.

Alibaba Dönmez ise "Uçurtma uçurdum. Burası çok güzel. Sahil çok güzel. Uçurtmam gökyüzüne ulaştı. O yüzden çok mutluyum" derken, minik Zelal Yılmaz, "Uçurtma yaptık. Süsledim, çok güzeldi" ifadelerine yer verdi.