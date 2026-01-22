"Engelliler sadaka değil, haklarını istiyor"

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD), Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın iş birliğiyle evde bakım ve sosyal destek sisteminde yapılan son düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu uygulamaların Anayasa’da tanımlanan sosyal devlet ilkesine aykırı olduğu vurgulanarak, engellilerin sadakaya değil hakka erişim talep ettiği belirtildi.

TSD açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa gereği bir sosyal hukuk devleti olduğu anımsatılarak “Sosyal devlet, yurttaşını hayatta kalabilmek için bir başkasının merhametine muhtaç etmeyen devlettir. Ancak gelinen noktada bu Anayasal ilkenin özellikle engelliler söz konusu olduğunda sistematik biçimde yok sayıldığını üzülerek değil, öfkeyle izliyoruz” denildi.

HAKLAR BUDANIYOR

Dernek, 2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı yasa ile ağır engelli bireylerin insan onuruna yaraşır koşullarda yaşayabilmesi için evde bakım ve sosyal destek mekanizmalarının hayata geçirildiğini belirterek, bu düzenlemelerin bir “lütuf” değil, uzun yıllar süren hak mücadelesinin kazanımı olduğuna dikkat çekti. Ancak son yıllarda “bütçe disiplini”, “tasarruf” ve “kriter güncellemesi” gerekçeleriyle bu hakların adım adım budandığı vurgulanan açıklamada, gelir hesaplamalarının gerçek yaşamdan koparıldığı, bakım yükünün ailelerin omuzlarına bırakıldığı ve ağır engelli bireylerin evlerine hapsedildiği belirtildi.

16 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemelerin evde bakım ve sosyal destek sistemini “tam anlamıyla bir çıkmaza” sürüklediği ifade edilen açıklamada şu tespitlere yer verildi:

"Binlerce engelli birey evine hapsedildi. Aileler bakım yüküyle baş başa bırakıldı. Engelliler yoksulluğa ve görünmezliğe mahkûm edildi. Bu sosyal devlet değil, sorumluluktan kaçan bir yönetim anlayışıdır. Bu engellilere korumak değil yoksulluğa ve görünmezliğe mahkûm etmektir. Engellilerin yaşam hakkı bütçe kalemi değildir. Engelliler üzerinden tasarruf yapılamaz. Engelliler sadaka değil, hak istemektedir. Türkiye Sakatlar Derneği olarak bu düzenlemeleri kabul etmiyoruz. Anayasa’nın emrettiği sosyal devlet anlayışı hayata geçirilene ve engelliler insan onuruna yaraşır koşullarda yaşayabilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Yetkililere engellileri görmezden gelen bu uygulamalardan derhal vazgeçme çağırıyoruz. Engelliler yük değildir. Engelliler bu ülkenin eşit yurttaşlarıdır."