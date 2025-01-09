Engellilerden Maliye Bakanlığı önünde ÖTV protestosu: "Yola çıkma özgürlüğümüzü elimizden aldınız"

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Memur-Sen, Engelliler Konfederasyonu ve Hak-İş üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir araya gelerek engellilerin hak kayıplarına ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklama sırasında “Engellinin sırtından ekonomi düzelmez’, “Haklardan değil, israftan tasarruf’, ‘Engelliye özgürlük, topluma zenginlik’, ‘Aracıma dokunma, özgürlüğe yol ver’” sloganları atıldı.

Memur-Sen Engelli Komisyonu Başkanı Ahmet Dönmez, düzenleme yapılırken kendileriyle iletişim kurulmadığını belirterek, engelleliren ahının yetkililerin yakasını bırakmayacağını söyledi. Dönmez şunları söyledi:

“Maalesef ki son günlerde engelli haklarını engellemeye çalışan, engellilerle istişare etmeden, yangından mal kaçırırcasına Maliye Bakanlığı yetkililerinin, engellilerin Türkiye’de ocak ayı itibarıyla bineceği araba olmadığını hatırlatıyoruz. Bu çalışma yapılırken keşke buradaki konfederasyon çalışanlarıyla istişare edilse. Ey Maliye yetkilileri, engelliler kaldırımlarda yürüyemiyor, otobüslere binemiyor, yola çıkma özgürlüklerini de siz ellerinden aldınız. Size mutluluklar diliyorum. Bu kadar engellinin ahı elbette bu yetkililerin yakasın bırakmayacaktır.”

"ENGELLİ ARKADAŞLARIMIZIN SORUNLARINA ORTAK OLMAK ZORUNDASINIZ"

Hak-İş Konfederasyonu Engelliler Komitesi Temsilcisi Hanifi Karadağ ise şunları söyledi:

“Sağımızda Hazine ve Maliye Bakanlığı, solumuzda Meclis. Kıymetli büyüklerimiz hiç mi bu değerli dostlarımıza danışma gereği duymadılar? Engellilerimizin sorunlarını dile getirirken onların dertleri, sorunları nedir hiç dinlemediler. Kendilerine göre bir yol çizdiler. Engelli arkadaşlarımızın sorunlarına ortak olmak zorundasınız. Ellerindeki aracı almakla, bakım ücretini almakla bu sorun çözülmez.”

"KALPLERİ 'SAKAT' OLMUŞ İNSANLARIN, ENGELLİLERİN ÖNLERİNDE ENGEL OLMALARINDAN VAZGEÇMELERİNİ İSTİYORUZ"

Anadolu Kardeşlik Teşkilatı Kurucu Başkanı Murat Toprak, “Geçmiş dönemde 3 yıla indirmek için mücadele ettiğimiz ÖTV’siz araç kullanımıyla ilgili olan çalışmaları Sayın Maliye Bakanımızın, Sayın Cumhhurbaşkanımıza yaptığı yanlış bilgilendirme sonucu 10 yıla çıkartılmış ve engelli kardeşlerimiz ile aileleri sanayiye mahkum edilmiştir. Bizler, kalpleri ‘sakat’ olmuş insanların, engelli kardeşlerimizin önlerinde engel olmalarından vazgeçmelerini istiyoruz” dedi.

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Mustafa Özsaygı, “Bu ülkeyi 23 yıldır engelliler değil, AK Parti hükümeti yönetiyor. Gelinen ekonomik krizin ve sıkıntının nedeni engelliler ve örgütler olarak gösterilemez” diye konuştu.

AKP Kurucular Kurulu Üyesi ve Eski milletvekili Lokman Ayva ise şunları kaydetti:

“Türkiye’de şartlar tam iyileşti derken Abdullah Güler, Özlem Zengin, Alpay Özalan, Halil Eldemir, Mustafa Arslan ve Osman Sağlam aklın almayacağı bir önergeyi Meclis’e veriyorlar. Burada yanlış yapılan şu; eğer istismar varsa niye kanunların gerekçesinde yok? Oradaki arkadaşlarımız, milletin vekili olmalı. Buradaki memurların vekili olmamalı.”

"İSTİSMAR VARSA İSTİSMARIN TAKİPÇİSİ DEVLETTİR"

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ise “ÖTV denilince hemen Maliye Bakanlığı bürokratları, milletvekilleri istismardan bahsederler. Ancak istismarın ne olduğunu Bakan Şimşek ve bürokratları Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve ekibine anlatamadı. İstismar varsa istismarın takipçisi devlettir” diye konuştu.

"ENGELLİ HAKLARINDAN TASARRUF OLMAZ"

Basın açıklamasına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ise şunları söyledi:

“İktidar, özellikle son dönemlerde engelli haklarına yönelik gaspları giderek artırdı. Örneğin, engelli araçlarıyla ilgili yapılan son ÖTV düzenlemesi aslında iktidarın denetimi artırmak, eğer istismar varsa istismar edenleri cezalandırmak yerine gerçek ihtiyaç sahiplerini de cezalandırması anlamına gelmektedir. Yani bir eve hırsız girdiyse, hırsızı cezalandırmak yerine ev sahibini suçlu ilan etmek demektir. Dolayısıyla engelli haklarından tasarruf olmaz. Biz CHP olarak, engelli yurttaşlarımızın yanında yer almaya, seslerine ses katmaya, onları hayatın içine katan, özgürleştiren politikaları yaygınlaştırmaya, bu konuda Mecliste yapılan yanlış düzenlemelere itiraz etmeye devam edeceğiz”