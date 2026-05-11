Engelsiz Festival, Eskişehir sokaklarını renklendirdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “2026 Eskişehir Yılı Engelsiz Sokak Festivali”, kent merkezinde müzik, dans ve dayanışmayı bir araya getirdi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Özel Gereksinimler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen festival, gün boyunca yoğun katılımla sürdü.

Kapsayıcı kent bilincini güçlendirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen festival, Ulus Anıtı önünde başlayan farkındalık yürüyüşüyle açıldı. İsmet İnönü Caddesi ve Şair Fuzuli Caddesi güzergâhını takip eden kortej, Adalar Porsuk Bulvarı’nda son buldu. Yürüyüş boyunca vatandaşlar korteje alkışlarla destek verirken, Bando Eskişehir’in performansı etkinliğe renk kattı.

Festival kapsamında Adalar bölgesinde kurulan etkinlik alanında belediye birimleri, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli dernekler stant açtı. Gün boyu süren programda atölye çalışmaları ve farklı etkinlikler de gerçekleştirildi.

Özel gereksinimli bireylerin sahne aldığı dans gösterileri, halk oyunları ve şiir dinletileri festivalin dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı. Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen etkinliklerde, erişilebilir yaşam ve dayanışma vurgusu öne çıktı.

Farkındalık yürüyüşüne katılarak korteje eşlik eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de festival alanında kurulan stantları ziyaret etti. Ünlüce, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle bir araya gelerek etkinliklere ilişkin bilgi aldı.