Engelsiz Film Festivali’nde Dresden’den politik seçki

Kültür Sanat Servisi

Goethe-Institut Ankara’da 23-29 Mayıs arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan Engelsiz Filmler Festivali’nin bu yılki programında Dresden Kısa Film Festivali tarafından hazırlanan özel bir seçki yer alacak.

Saat kaçta uyandığımızdan, sağlık ve eğitim hizmetlerinin kalitesine kadar gündelik hayatı oluşturan her şeyin devletlerin kurumları tarafından alınan kararların birer yansımasıyla her şeyin politik olduğuna odaklanan seçkide; bakımveren bir annenin, savaşın ortasında kalan bir yönetmenin, göçmen bir babanın ve sokak ortasında işlenen bir cinayetin hikâyeleri sinemaseverlerle buluşacak.

Dresden Uluslararası Kısa Film Festivali’nin EFF2025 için hazırladığı “Tamamen Politik” adlı seçkide; Anasının Kuzusu (Mother’s Child), Bataklıkların Efendisi (The Master of the Swamps), Ben İrpin’de Öldüm (I Died in Irpin), Dağlar Ülkesi (Land of Mountains) ve Münferit Bir Olay (A Single Incident) filmleri yer alıyor.