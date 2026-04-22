Engelsiz Filmler Festivali Ankara'da kapılarını açıyor

Puruli Kültür Sanat tarafından “Bir arada film izlemek mümkün” sloganıyla düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali on dördüncü kez sinemaseverlerle buluşuyor. 24 Nisan’da Goethe-Institut Ankara’da kapılarını açacak festival, 30 Nisan’da gerçekleşecek ödül töreniyle sona erecek.

TÜM GÖSTERİMLER ÜCRETSİZ VE ERİŞİLEBİLİR

Engelsiz Filmler Festivali’nin programında yer alan tüm filmler sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile erişebilir olarak sinemaseverlerle buluşuyor. Gösterimlerin ardından film ekipleriyle yapılan söyleşilerde, Ödül Töreni’nde işaret dili tercümesi yapılıyor. Ayrıca yine tüm gösterim ve etkinlikler İngilizce olarak da takip edilebiliyor.

Engelsiz Filmler Festivali 2026 programında; 34 ülkeden 182 başvuru arasından finale kalan 15 filmin yarışacağı Kısa Film Yarışması, usta yönetmenlerin son filmlerinden ödüllü ilk filmlere uzanan Kaleydoskop, müziğin ve sesin sinemadaki yankısını perdeye taşıyan Oditoryum ve genç sinemaseverler için Çocuklar İçin bölümleri ile her yaştan izleyici için hazırlanmış bir seçki sinemaseverleri bekliyor. Film programı ve gösterim takvimi hakkında detaylı bilgi için engelsizfestival.com ziyaret edilebilir.

ÖDÜLLER 30 NİSAN’DA AÇIKLANACAK

Kısa Film Yarışması jüri üyelerinin belirleyeceği ve 1000 dolar ile desteklenecek En İyi Film ödülü ile birlikte En İyi Yönetmen ödülü, En İyi Senaryo ödülü ve izleyici oylarıyla belirlenecek Seyirci Özel Ödülü’nü kazananlar 30 Nisan saat 19:30’da Goethe-Institut’te düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.