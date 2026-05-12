Engelsiz Filmler Festivali, Eskişehir'de

On dördüncüsü 24-30 Nisan tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen Engelsiz Filmler Festivali, 15-17 Mayıs tarihlerinde Yunus Emre Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak Eskişehirli sinemaseverlerle buluşacak.

Festival programı, dünya sinemasından seçkin örneklerin yer aldığı Kaleydoskop seçkisinden, müziğin sinemadaki büyüsünü hissettiren Oditoryum bölümüne kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Ayrıca, 34 ülkeden 182 başvurunun arasından seçilen 15 iddialı yapımın yer aldığı Uluslararası Kısa Film Yarışması, festivalin en heyecanlı bölümlerinden birini oluşturacak.

Animasyon Atölyesi: 15 Mayıs’ta düzenlenecek olan stop-motion canlandırma atölyesinde, işitme engelli çocuklar kendi karakterlerini yaratıp kendi kısa filmlerini çekme deneyimi yaşayacaklar ve atölye çıktıları festival kapsamında izleyici ile buluşacak.

Otizm Dostu Gösterim: Otizmli çocukların ve gençlerin rahat bir ortamda film izleyebilmeleri için düzenlenen özel seanslarda; loş ışıklar, düşük ses seviyesi ve izleyicilerin salonda özgürce hareket edebileceği kapsayıcı bir atmosfer sunulacak.

Festivaldeki tüm filmler; sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı seçenekleriyle sinemaseverlerle buluşacak. 17 Mayıs’ta gerçekleşecek Kısa Film Yarışması gösterimlerinde yönetmenler izleyicilerle buluşarak soruları yanıtlayacak.