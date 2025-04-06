Engelsiz Yaşam Merkezi 1 yıldır faaliyete girmedi

Haber Merkezi

İzmit'te geçen sene faaliyete geçmesi planlanan Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi hâlâ inşaat halinde. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İzmit Engelli Yaşam Merkezi inşaatı önünde açıklamalarda bulundu.

Gergerlioğlu, Kocaeli'de birçok projenin patladığını söyleyerek İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi binasının da çevre düzenlemesinin bitmediğini ve etrafın harabe içinde olduğunu kaydetti.

Gergerlioğlu, “Geçen sene Nisan aylarında güya bitmesi lazımdı ama bir Tahir Büyükakın klasiği yaşandı. Bitiş tarihinin üstünden 1 yıl daha geçti. Daha ortada biten bir şey yok. 2025 gelmiş taahhüdün üstünden 1 yıl geçmiş. Hâlâ açılmıyor. Yol düzenlemeleri harabe şeklinde. Engelsiz yaşam merkezi diyorlar ama burası gayet engelli bir halde. Bu kaçıncı skandal? Kaçıncı ihale patlamış durumda? Yapamıyorsanız bırakıp gidin" diyerek yetkilileri göreve çağırdı.