Engerek yılanı Kahramanmaraş’ta da görüntülendi

Türkiye’deki zehirli yılan türlerinden biri olan engerek Kahramanmaraş’ta da görüntülendi.

Havaların ısınmasıyla birlikte doğa canlandı, yılanlar da ortaya çıkmaya başladı. Daha önce farklı şehirlerde görünen Türkiye’nin en zehrili yılanlarından Engerek, bu kez Kahramanmaraş’ta ortaya çıktı. Merkez Onikişubat ilçesi Ahır dağı yürüyüş yolunda engerek yılanını gören vatandaşlardan Cuma Kızıltaş Hocaoğlu, cep telefonunun kamerasıyla da görüntüsünü çekti.

Yılanı görüp çeken Hocaoğlu, "Yürüyüş ve pikniğe gidenler dikkatli olsun" dedi.