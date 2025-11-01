Engin Çağlar kimdir? Usta oyuncu Engin Çağlar'ın yaşamı ve sanat hayatı
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Engin Çağlar, uzun yıllara dayanan oyunculuk kariyeri ve Yeşilçam’a kattığı değerlerle hafızalarda yer etti. 85 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı, ardında yüzlerce film, sayısız ödül ve sinema tarihine kazınmış bir miras bıraktı. İşte Engin Çağlar’ın hayatı, kariyeri ve sinemaya kattıkları... Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 28 Ağustos 1940 tarihinde İstanbul’da doğdu. Annesi Üsküp doğumlu, babası ise Azak Denizi kıyısında küçük bir kasabadan İstanbul’a göç eden bir ailedendi. Babası imalat malzemeleri üreten bir fabrikanın sahibiydi. Robert Kolej’de eğitim gören Çağlar, gençlik yıllarında spora ilgi duydu ve 1958 yılında Galatasaray’da kısa bir süre futbol oynadı. Üniversite eğitimini Almanya’da tamamladıktan sonra 1965’te askerliğini deniz kuvvetlerinde yaptı. İki yıl süren askerliği sırasında Kıbrıs’ta da görev aldı. Askerlik sonrası kariyerine yön veren Engin Çağlar, Ses Dergisi’nin düzenlediği yarışmada ikinci olarak dikkat çekti. Yarışmada Kadir İnanır, Sümer Tilmaç ve Demir Karahan gibi isimlerle aynı dönemde yer aldı. Sinema dünyasına ise 1968 yılında Bilge Olgaç’ın yönettiği “Öksüz” filmiyle adım attı. 1969 yılında Orhan Aksoy’un yönetmenliğini yaptığı ve Hülya Koçyiğit’le başrolleri paylaştığı “Kınalı Yapıncak” filmiyle büyük bir çıkış yakaladı. Ardından Hulki Saner ve Metin Erksan gibi ustalarla çalışarak Yeşilçam’ın aranan aktörlerinden biri haline geldi. 1974 yılında sinemayı bıraksa da, sonrasında bazı projelerde yer alarak sanat hayatına ara ara geri döndü. Engin Çağlar kariyeri boyunca onlarca filmde rol aldı. Aşağıda sanatçının öne çıkan yapımlarından bazıları yer alıyor: Yeşilçam döneminde Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve Filiz Akın gibi birçok ünlü isimle aynı projelerde yer alan Çağlar, Türk sinemasında romantik erkek karakterlerinin simgelerinden biri haline geldi. Sanat hayatı boyunca sinemaya katkılarından dolayı birçok ödüle layık görülen Engin Çağlar, özellikle onur ödülleriyle anıldı: 2016 yılında Film-San Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Çağlar, sinema emekçileri için sosyal sorumluluk projelerinde de aktif görev aldı. Usta oyuncu Engin Çağlar, 1 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Şişli’de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Evine 200 metre mesafede bir motosikletin çarpması sonucu yaralanan sanatçı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Film-San Vakfı tarafından yapılan açıklamada, “Türk Sineması’nın değerli oyuncusu Engin Çağlar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadeleri yer aldı. Çağlar, Şişli Camii’nde öğle namazına müteakip düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
