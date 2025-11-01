Engin Çağlar kimdir? Usta oyuncu Engin Çağlar'ın yaşamı ve sanat hayatı

ENGİN ÇAĞLAR’IN HAYATI

Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 28 Ağustos 1940 tarihinde İstanbul’da doğdu. Annesi Üsküp doğumlu, babası ise Azak Denizi kıyısında küçük bir kasabadan İstanbul’a göç eden bir ailedendi. Babası imalat malzemeleri üreten bir fabrikanın sahibiydi.

Robert Kolej’de eğitim gören Çağlar, gençlik yıllarında spora ilgi duydu ve 1958 yılında Galatasaray’da kısa bir süre futbol oynadı. Üniversite eğitimini Almanya’da tamamladıktan sonra 1965’te askerliğini deniz kuvvetlerinde yaptı. İki yıl süren askerliği sırasında Kıbrıs’ta da görev aldı.