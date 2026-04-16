Engin Orta’dan yeni tekli: "Mutluluk Kaçtı Benden"

Engin Orta, yeni eseri “Mutluluk Kaçtı Benden” ile dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sözleri Recep Piral’a, müziği Onay Şahin ve Hakan Şengül’e ait olan eser, melodik yapısıyla dikkat çekiyor. Parça, ilk andan itibaren dinleyiciyi içine çeken yoğun duygu atmosferi kurarken, geleneksel tınıları çağdaş prodüksiyon diliyle bir araya getiriyor.

Aranjörlüğünü Seçkin Özer’in üstlendiği çalışma, Engin Orta’nın vokal yorumu ile Karadeniz müziğinin yapısını "içsel kırılganlıkla" sunuyor.

Fifth Floor etiketiyle yayımlanan “Mutluluk Kaçtı Benden”, gelenekten beslenen yapısını modern müzik anlayışıyla birleştiriyor.

Parçanın klibi, 17 Nisan Cuma günü saat 15.00’te NetD platformunda yayında olacak.