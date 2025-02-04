Engin Polat 'dolandırıcılık' suçundan beraat etti

Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, müvekkilinin dolandırıcılık suçundan beraat ettiğini duyurdu.

Dilan Polat-Engin olat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, sosyal medya hesabından Engin Polat'a verilen beraat kararını paylaştı.

Horoz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Horoz, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun Bilgisine,İstanbul Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülmekte olan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Davasında da öncül suç olarak öngörülen Dolandırıcılık Suçuna ilişkin yapılan yargılama sonunda Müvekkil Engin Polat hakkında beraat kararı verilmiştir. Kamuoyunda uzunca bir süre maalesef belli bir kesim tarafından müvekkile ilişkin masumiyet karinesi yok sayılmış, lekelenmeme hakkı ihlal edilmiş ve Anayasa tarafından güvence altına alınan bir kısım kişilik hakları da ihlal edilmiştir. Adaletin tecelli etmesinden ve müvekkil hakkında beraat kararı verilmiş olmasından duyduğumuz mutluluğu kamuoyu ile de paylaşmak isteriz. Saygılarımızla."