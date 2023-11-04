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Engin ve Dilan Polat'ın 6 saatlik sorgusu tamamlandı

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat'ın sorgusu sona erdi.

Güncel
  • 04.11.2023 00:55
  • Giriş: 04.11.2023 00:55
  • Güncelleme: 04.11.2023 01:01
Engin ve Dilan Polat'ın 6 saatlik sorgusu tamamlandı

Engin Polat ve eşi Dilan Polat’ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada zanlıların polisteki ifade işlemleri sürüyor.

Dilan ve Engin Polat çiftinin ifade işlemlerine saat 17.20 sıralarında başlanmıştı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifadelerinde alınan ve 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin ve Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45’de tamamlandı.

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