Enginyurt'tan Soylu dönemine eleştiri: "Ne kadar pis iş varsa hep eski bakan döneminde olmuş"

TBMM Genel Kurulu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Muhalefet adına aleyhte söz alan Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dönemi ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'ya eleştirilerini yöneltti.

Enginyurt'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"ÖNCEKİ KABİNE DÖNEMİ GERÇEKTEN ÇOK KÖTÜYDÜ, BİZ DE KABUL EDİYORUZ"

"İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı dinlerken çok duygulandım, çok güzel bir konuşmaydı! Bu kabine döneminde öyle güzel şeyler yapılmış ki bir önceki kabine döneminde CHP’nin yaptığı bütün usulsüzlüklerin hepsini halletmiş! Neler olmuş neler! Ne kadar pis iş varsa hep eski bakan ve kabine döneminde olmuş. ‘70 terörist kaldı sadece’ derken Sayın Bakan ne güzel söyledi, 1380 terörist bu bakan döneminde, bu kabine döneminde halledilmiş. Önceki kabine dönemi gerçekten çok kötüydü, biz de kabul ediyoruz. Ne kadar kokainci, eroinci, çete, mafya, coinci varsa hepsiyle birlikte olmuştu zaten.

Memleketteki bütün pis işlerden bir an önce kurtulmamız lazım. ‘Kimsesizler çetesi’ diye bir çete var. Adana’da her gün 10 kişi öldürülüyor, her gün insanımız birbirini öldürüyor. Bunların da önüne geçiniz.

"12 YIL ÖNCE DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİYLE 80 LİTRE MAZOT ALIYORDUK, ŞU AN 4 LİTRE MAZOT ALIYORUZ"

Tarım Bakanı desteklemeden bahsetti. 12 yıl önce Ordu, Giresun’da doğrudan gelir desteği 170 liraydı, 80 litre mazot alıyorduk. Şu an hala destek 170 lira, 4 litre mazot alıyoruz. Dolayısıyla çiftçinin bu sorununa da çözüm üretmeniz gerekiyor. Patates, limon tarlada.

Sizin iktidarınızda bir uçakta 70 milyon dolara PETLAS’ı satın alan bir görgüsüz, ‘Türkiye’yi satın alırım’ diyor. Bu görgüsüzü kim bu hale getirdi, bunun hesabını bir an önce sormanız gerekiyor. Yine bir vali, 100 milyon servet yapmış. Yüreğiniz sızlamıyor mu? Çocuğuna bir daire alamazken, evladınızı evlendiremezken bu memlekette bir bürokrat 100 milyon liralık servet yapıyorsa bunun vebali emin olun size soruluyor. Bunun için sokakta sürekli eleştiriliyorsunuz. Haksız, yolsuz bir şekilde servet sahibi olanların servetinin hesabını sormak gerekir."