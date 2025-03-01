‘Enigma Varyasyonları’ Kadıköy Feyk Sahne’de

Kardelen TATAR SİNECAN

Eric Emmanuel Schmitt’in yazıp, Cihangir Köse’nin çevirisini yaptığı Enigma Varyasyonları tiyatro oyunu, mart ayı boyunca Kadıköy Feyk Sahne’de tiyatroseverlerle buluşuyor. Prömiyerini 20 Şubat’ta yapan oyunun yönetmenliğini Tuna Gürcoşkun yapıyor.

Oyuncular ise Cihangir Köse ve Ercan Özdal. Bir adada inzivaya çekilmiş Nobel ödüllü bir yazar Abel Znorko ve adaya onunla görüşmeye gelen gazeteci Erik Larsen arasında bir röportaj görüşmesi olarak başlayan ilişki giderek bir güç mücadelesine dönüşür. İki karakter, aşk, yalnızlık ve gerçeklik kavramlarını tartışırken, beklenmedik sırlar açığa çıkar.

Oyun, insan doğasının karmaşıklığını ve ilişkilerin inceliklerini gözler önüne seriyor. Tek perde ve 80 dakikalık oyun 2-4-7-9 ve 15 Mart tarihlerinde saat 20.30’da Kadıköy Feyk Sahne’de.