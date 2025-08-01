Enis Destan, Hull City'ye transfer oldu

Trabzonspor Kulübü, futbolcu Enis Destan'ın Hull City'ye transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Enis Destan'ın, Hull City Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek gelirin yüzde 50'si kulübümüze ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Destan, yeni kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

23 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili ekipte forma giydiği 65 maçta 14 gol kaydetti.