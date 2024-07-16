ENKA Açık Hava’da ödüllü yapımlar geçidi

Kültür Sanat Servisi

ENKA Açık Hava Sineması 1-28 Ağustos arasında sinemaseverleri bekliyor. ENKA Açık Hava Sineması ile Başka Sinema’nın hazırladığı film seçkisi, dram, komedi gibi farklı türlerde hem yerli hem yabancı ödüllü yapımları içeriyor. Saat 21.00’de başlayacak gösterimlerin program takvimi şöyle:

• Mükemmel Günler - 1 Ağustos

• Çocuk ve Balıkçıl - 5 Ağustos

• Bir Skandalın Peşinde - 7 Ağustos

• Oppenheimer - 9 Ağustos

• Barbie - 12 Ağustos

• Tereddüt Çizgisi - 14 Ağustos

• Bir Düşüşün Anatomisi - 16 Ağustos

• Kötülük Diye Bir Şey Yok - 19 Ağustos

• Her Şey Her Yerde Aynı Anda - 21 Ağustos

• Bildiğin Gibi Değil - 23 Ağustos

• Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2 - 26 Ağustos

• Hayvan Krallığı - 28 Ağustos