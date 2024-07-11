ENKA Sanat’ın yeni belgeseli "Anlatmadan Yapamam" seyirciyle buluştu
ENKA Sanat’ın yapım sponsoru olduğu, "Anlatmadan Yapamam belgeselin ilk gösterimi, dün ENKA Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşti.
Işıl Kasapoğlu’nun tiyatroyla tanıştığı ilk günden bugüne geçen sanat hayatını anlatan belgeselin ilk gösterimi öncesi ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu ve ENKA Sanat Koordinatörü Murat Ovalı açıklamalarda bulundu.
Işıl Kasapoğlu’nun hayatında önemli yer tutan İstanbul, İzmit, Ankara, Diyarbakır, İzmir ve Marmaris’te çekilen belgeselde, Bülent Emin Yarar, Burhanettin Ünlü, Hakan Dündar, İzzettin Biçer, Sarp Aydınoğlu, Selçuk Yöntem, Serkan Keskin, Tansu Biçer, Tilbe Saran, Tülay Günal, Uğur Çınar, Zeynep Avcı ile yapılmış röportajlar yer alıyor.
Belgeselin yapımcılığını Porte Film, yönetmenliğini Selçuk Metin, proje danışmanlığını Serkan Keskin, görüntü yönetmenliğini Emre Okur üstleniyor.
Belgeselin ikinci gösterimi, 4 Eylül Çarşamba akşamı saat 21.15’te ENKA Açık Hava Tiyatrosu’nda tiyatroseverlerle buluşacak.