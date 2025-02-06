Enkaz altındaki kızının elini bırakmamıştı: "Günden güne daha beter oluyoruz"

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş’ta 2 büyük deprem meydana geldi. İkinci deprem ise yine Kahramanmaraş’ta saat 13.24 sularında meydana geldi. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem 11 kentte ağır yıkıma sebep oldu. Resmi verilere göre, 53.537 kişi hayatını kaybederken, 107.213 kişi yaralandı. Yıkılan bina sayısı ise 38.901 olarak açıklandı.

Depremin merkez üssü olan Kahramanaraş'ta enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer, depremin ikinci yılında kızının mezarını ziyaret etti.

"ATEŞ HİÇBİR ZAMAN SÖNMÜYOR"

Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan baba Hançer, o günleri atlatamadıklarını dile getirdi.

Hançer, "2 sene oldu bugün. Ateş hiçbir zaman sönmüyor, daha beter alevleniyor. Kızımın mezarına sürekli ziyarete geliyoruz. Çok zor bir şey, acısı hiçbir zaman geçmeyen bir şey" dedi.

Kızıyla çok iyi anlaştığını belirten Hançer, "Şu an evladımın kabrine çiçek dikip suluyoruz. Ona dua ettik, ömrü yetmedi kızımın. Burada yatması bile çok zor geliyor. Böyle olmasını beklemiyorduk. 6 Şubat hiçbir zaman geçmiyor. Daha beter, kötü oluyoruz günden güne. Her taraftan (kızımı) bekliyoruz. Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor" diye konuştu.

EBRAR SİTESİNİN SANIĞI HÂLÂ FİRAR!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki Ebrar Sitesi'nde 18 blok yıkılmış en az bin 400 kişi yaşamını yitirmişti.

Ebrar Sitesi'nin davaları ayrı ayrı görülüyor. 76 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi K Blok’un, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Ocak 2025'te görülen duruşmada sanık Ahmet Doğan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

Sanık Ahmet Doğan hakkında açılan dosyalardan tutuksuz olarak yargılanıyordu. Öte yandan Ebrar Sitesi'nin sanıklarından Mustafa Timurbanga'nın, FETÖ üyesi olduğu, 2016'da yurt dışına kaçtığı ve halen firari olduğu tespit edildi.