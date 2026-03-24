Enkazın altında kalan gerçekler: Belirsizlik öldürüyor

Kocaeli Gebze’de 29 Ekim 2025’te 4 kişinin yaşamını yitirdiği bina çökmesinin üzerinden çok geçmeden bu kez Fatih’te iki bina yerle bir oldu. Enkaz altından 65 yaşındaki Semra Uruncan yaşamını yitirdi.

Her iki olayda da değişmeyen tek şey yine belirsizlik oldu. İstanbul Valiliği olayın “doğalgaz kaynaklı patlama” olduğunu öne sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İGDAŞ ilk incelemelerde doğal gaz kaynaklı olma ihtimali düşük olduğunu açıkladı.

Uzmanlar, mühendislik hizmeti almadan inşa edilmiş, yaşlı ve denetimsiz yapılara dikkat çekerek "Tüm bu süreçler şeffaf olarak raporlanmalı ve kamuoyuna bir an önce açıklanmalı" dedi.

İNCELEMELER YAPILDI

İstanbul’un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bulunan biri iki diğeri tek katlı olan 2 bina pazar günü henüz bilinmeyen nedenle çöktü. 1 yurttaş yaşamını yitirdi, 1’i ağır 10 yurttaş ise enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. İBB ve İGDAŞ ekipleri, ilk incelemelerde gaz kaçağına rastlamadığını ve binaların mühendislik hizmeti almadan inşa edildiğine dikkat çekti. Açıklamada ‘‘İlk bulgular doğrultusunda, doğalgaz kaynaklı patlamalarda genellikle görülen alev ve yanma izlerine rastlanmamıştır. Patlamanın kesin nedeni, itfaiye ve İGDAŞ ekiplerinin detaylı teknik incelemeleri sonucunda netlik kazanacaktır’’ denildi. Hasar gören binalarda dün de detaylı incelemeler yapıldı. Çöken binanın bulunduğu sokakta yaşayan yurttaşlar yaşananları “Büyük bir patlama oldu ama ne olduğunu bilmiyoruz. Yangın falan yoktu sadece toz bulutuydu" sözleriyle anlattı. Çöken binanın enkazında hayatını kaybeden Semra Uruncan’ın cenazesi dün Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Uruncan’ın cenazesinin, Ayvansaray Yatağan Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

SÜREÇLER ŞEFFAF YÜRÜTÜLMELİ

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Bülent Tatlı, olayın doğal gaz patlamasından mı yoksa yapısal zafiyetten mi kaynaklandığının hâlâ net olmadığını belirterek ‘‘Bir binada patlama olduysa ve diğerine yük olarak bindiyse onu yıkabilir. Binalar eski. Depreme ya da afete karşı direnç durumunun ne olduğunu bilmiyoruz. Elimizde veri yok. Bu tür olaylarda belirsizlik aydınlatılmalı. Türkiye’deki bütün yapıların afetlere karşı (yangın, sel, deprem gibi) revizyonu yapılmalı. Herhangi bir olay olunca raporlar kapalı kapılan ardında değil, kamuya açık, aydınlatıcı, bilimsel verilerin ışığında hazırlanmalı. Gerçekler ortaya çıkarılmalı, buna göre önlemler alındı mı alınmadı, sorumlular kimse bunlarla ilgili yasal işlemler yapılmalı. Binaların denetimi şart. Şeffaf, bilimsel veriler ışığında süreç yürütülmeli; TMMOB ve bilirkişiler bu sürece dahil olmalı” dedi.

SORUN SİSTEM

Çöken 2 binanın en az 60 yıllık yapılar olduğu ve 20 sene önce sadece bina dışlarında tadilat yapıldığı öğrenildi. Megakent İstanbul’da yaklaşık 1,2 milyon konutun 850 bini 2000 yılı öncesi inşa edildiği ve olası büyük bir depremde yüz binlerce binanın yıkılabileceği belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmasına göre yalnızca incelenen 35 bin yapı içinde bin 556 bina “kendiliğinden çökme riski” taşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre ise kentteki 7,5 milyon konutun 1,5 milyonu risk altında. 600 bin konutta ise yurttaşlar hâlâ yaşamaya devam ediyor.