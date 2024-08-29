Enrico Maassen: "Bu sezonun ilk final maçını kazandık"



UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off maçında deplasmanda Trabzonspor’u penaltılarda 5-4 mağlup eden St. Gallen’de Teknik Direktör Enrico Maassen, kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Kazandığımız için çok mutluyuz. İlk yarı cesaretli bir şekilde oynadığımızı düşünüyorum. Planladığımız şekilde oynadık. İlk yarıdaki dominant oyunumuzla ilk yarı oyun üstünlüğüyle soyunma odasına girdik. İkinci yarıda konsantrasyon eksikliği ile gol yedik. Taraftarlar devreye girdi ve yedek kulübesindeki güçlü kadrosuyla bizi zorlamaya başladılar. Takımım hiç pes etmedi ve sonuna kadar mücadele etti. 60 dakikadan sonra maç iki takımın dengeli mücadelesiyle geçti. Genel olarak iki pozisyon verdik. Bir tanesi gol oldu. Direkten dönen frikik olsaydı buradan üzgün ayrılabilirdik. Sonunda biz galip geldik. Bu sezonun özelinde baktığımızda ilk final maçından galip ayrıldık" ifadelerini kullandı.

Maksimum bir başarı yakaladıklarını belirten Maassen, "Bugünün tadını çıkarmaya devam edeceğiz ve bu süreç devam edecek bir süreç ve bunun keyfini süreceğiz. Gerçekten güçlü bir oyunculara sahip bir takım eşleştiğimiz için bu durum ürkütücüydü. Tamamıyla buradaki hedefimiz bir adım daha gitmekti. Bunu da başardık. Trabzonspor’da topa sahip olmayı seven çok oyuncu var ama topun peşine koştuklarını söyleyemeyiz" dedi.