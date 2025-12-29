Ensar ahlâk dersi verecek!

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında onlarca çocuğun istismara uğramasıyla gündeme gelen Ensar Vakfı, Mersin’de “Kırk Derste Ahlak” eğitimi verecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ensar Vakfı’yla imzaladığı ÇEDES protokolü kapsamında, Ensar Vakfı, Mersin’de “Kırk Derste Ahlak” ve “Kırk Derste Sahabe” konularında “Sana Emanet” adlı bilgi yarışmaları düzenliyor. Başvurusu, 15 Ocak’ta son bulacak etkinlik tepki çekti.

MA’ya konuşan Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül, bu durumun yalnızca tarikat ve cemaatlerin değil, “şoven ve ırkçı çizgideki yapıların” da “toplum yararına” kılıfıyla okullara girmesinin önünü açtığını söyledi. Çocukların ötekileştirildiğini ve velilerin onayı dahi olmadan çeşitli uygulamalara maruz bırakıldığını dile getiren Sümbül, “Türk, Sünni ve erkek merkezli eğitim anlayışının devamı niteliğinde uygulamalarla çocuklar belli inanç merkezlerine götürülüyor, diğer inançlara sahip çocuklar dışlanıyor” dedi.

Okullarda uyuşturucunun yaygınlaşması, çocukların okula aç gitmesi, okul ihtiyaçlarını karşılayamaması, nitelikli bir eğitim modeli eksikliği gibi eğitimde birçok sorunu bulunduğu ifade eden Sümbül, “Çocuklar okula aç gelirken, eğitime bütçe ayırmak yerine Diyanet’e, tarikatlara ve cemaatlere rant aktarılıyor” şeklinde konuştu.