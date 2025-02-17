Ensar Aytekin kimdir? CHP Milletvekili Ensar Aytekin’in kariyeri ve siyasi hayatı
Ensar Aytekin kimdir sorusu CHP Milletvekili Ensar Aytekin’in kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Ensar Aytekin’in kariyeri ve siyasi hayatı!
Ensar Aytekin kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ensar Aytekin’in kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Ensar Aytekin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Ensar Aytekin’in kariyeri ve siyasi hayatı!
ENSAR AYTEKİN KİMDİR?
Ensar Aytekin, 7 Nisan 1972'de Aytekin’in Çıldır ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ardahan’da tamamladıktan sonra Kars Ticaret Lisesi'nde lise öğrenimi gördü. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Aytekin, kariyerine mali müşavir olarak başladı. 27. ve 28. dönem CHP Balıkesir milletvekili olan Ensar Aytekin evli ve iki çocuk babasıdır.
ENSAR AYTEKİN’İN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
Ensar Aytekin’in kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- 2001-2002: CHP Edremit İlçe Gençlik Kolu Başkanlığı
- 2003-2005: CHP Edremit İlçe Saymanı
- 2005-2007: CHP Edremit İlçe Sekreteri
- 2012-2015: CHP Balıkesir İl Başkan Yardımcısı
- 2013-2016: CHP Parti Okulu Eğitmeni
- 2015 Haziran Seçimleri: Balıkesir 6. sıra milletvekili adayı oldu ancak kazanamadı
- 2015 Kasım Seçimleri: Balıkesir 4. sıra milletvekili adayı oldu ancak kazanamadı
- 2018: 27. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili seçildi.
- 2023'e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirliği yaptı.
- 2023: 28. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili seçildi.
- 2023: 38. Olağan Kurultay'da Parti Meclisi Üyeliğine seçildi.
- 2023: TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi
- 2023: TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi
- 2023: Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.