Ensar Aytekin kimdir? CHP Milletvekili Ensar Aytekin’in kariyeri ve siyasi hayatı

Ensar Aytekin kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ensar Aytekin’in kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Ensar Aytekin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Ensar Aytekin’in kariyeri ve siyasi hayatı!

ENSAR AYTEKİN KİMDİR?





Ensar Aytekin, 7 Nisan 1972'de Aytekin’in Çıldır ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ardahan’da tamamladıktan sonra Kars Ticaret Lisesi'nde lise öğrenimi gördü. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Aytekin, kariyerine mali müşavir olarak başladı. 27. ve 28. dönem CHP Balıkesir milletvekili olan Ensar Aytekin evli ve iki çocuk babasıdır.

ENSAR AYTEKİN’İN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Ensar Aytekin’in kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: