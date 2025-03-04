Ensar Vakfı okullarda hadis yarışması yapacak

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eliyle gerici vakıf ve dernekler okullarda kol gezerken İstanbul Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ataşehir Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü’nün Ensar Vakfı ile ortaokullarda yarışma düzenlediği ortaya çıktı.

Karaman’da Ensar Vakfı’nda, 2016 yılında 45 çocuğun cinsel istismara maruz bırakılması gündemdeki yerini hâlâ korurken vakfın düzenlediği yarışmaya eğitim meslek örgütleri tepki gösterdi.

BROŞÜR DAĞITILDI

“Sevgili Peygamberim Mesajını Aldım” adı altında düzenlenen yarışmaya ilişkin broşürlerin ilçede bulunan tüm ortaokullara dağıtıldığı öğrenildi. Yarışma sonucunda ise öğrencilere çeşitli ödüller verileceği aktarıldı. “Ortaokullararası ödüllü Hadis-i Şerif Ezberleme ve Öykü Yazma Yarışması” yazılı broşürde ise katılacak 10 ila 14 yaş aralığındaki öğrencilerin sorumlu tutulduğu 25 hadis yer aldı.

İlçedeki ortaokullara dağıtılan broşüre göre öğrencilerin sorumlu tutulduğu hadislerin bir kısmı ise şu şekilde:

• “Kalbinde Kuran’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.”

• “Kim iman ederek ve mükâfatını sadece Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.”

• “Hiçbir kul -kıyamet gününde- ömrünü nerede tükettiği, ilmiyle ne gibi işler yaptığı, malını nereden kazanıp nerede harcadığı, vücudunu nerede yıprattığı sorulmadıkça yerinden kıpırdayamaz.”