Ensar Vakfı ve TÜRGEV'in ABD'de kurduğu TURKEN Vakfı'nın mal varlığı 117,3 milyon dolara ulaştı

İktidara yakın Ensar Vakfı ile TÜRGEV tarafından kurulan ve ABD’de faaliyet gösteren TURKEN Vakfı büyümeye devam ediyor.

Daha önce lobi faaliyetlerine yönelik harcamalarla gündeme gelen Vakfın geçen seneki mal varlığı bildirimi de ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre TURKEN Vakfı'nın 2025 yılı vergi bildirimindeki mal varlığı 117 milyon 368 bin 470 dolar oldu.

50 MİLYON DOLARLIK GELİR

ABD Adalet Bakanlığı’na yapılan vakfın gelir ve gider harcamalarını gösteren bildirimlere göre, TURKEN-USA Vakfı’nın 2025 yılı geliri 50 milyon 199 bin 355 dolar olarak görünüyor. Bu paranın 26 milyon 299 bin 712 dolarının ENSAR Vakfı, 23 milyon 899 bin 643 dolarının da TÜRGEV Vakfı tarafından harcandığı belirtiliyor.

Resmî adıyla ‘Turken Foundation Inc’, ABD Gelir İdaresi'nin resmi kayıtlarına göre ‘vergiden muaf eğitim kuruluşu’ statüsünde 2014'te kurulmuştu.

Vakfın 2024'teki malvarlığı ise 99 milyon dolardı.