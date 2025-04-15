Ensarcı Şirinlerin hortumu kesildi

Yandaşlar uzun süredir 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Üsküdar Belediyesi ile Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı hedef alıyor. Son olarak Üsküdar Belediyesi, iktidara yakınlığıyla bilinen televizyon yorumcusu Fuat Uğur’un, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a yönelik çirkin ifadelerinin ardından hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Üsküdar Belediyesi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kadar, 30 yıl boyunca Refah Partili, Fazilet Partili ve AKP’li belediye başkanları tarafından yönetildi. Önceki Üsküdar Belediye Başkanı AKP’li Hilmi Türkmen’in dönemine ise Ensar Vakfı Başkan Yardımcısı İsmail Şirin ile ailesi damga vurdu.

İsmail Şirin ile ailesi, AKP döneminde Üsküdar Belediyesi’nden 308 milyon TL değerinde 86 ihale aldı. Ancak, Şirin Kardeşler Gıda ile Akis Yiyecek isimli şirketleri ile milyonlarca liralık ihaleleri peş peşe alan Şirin ailesi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerini ardından Üsküdar Belediyesi’nden ihale alamadı.

Öte yandan Şirin ailesine ait tüm şirketlerin kurulduğu günden bu yana sadece Üsküdar Belediyesi’nden aldığı biliniyor. Önceki Üsküdar Belediye Başkanı AKP’li Hilmi Türkmen ise daha önce BirGün’e yaptığı açıklamada “Kafasında soru işareti olan varsa yargıya başvurabilir” demişti.

BELEDİYE ÖNÜNDE EYLEM YAPILMIŞTI

2022 yılında, Üsküdar Belediyesi’nin Ensar Vakfı yöneticisi İsmail Şirin’e ve kardeşlerine verdiği milyonlarca liralık ihaleler CHP İlçe Başkanlığı’nın çağrısıyla belediye binası önünde protesto edilmişti.

HKP, önceki Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediye başkan yardımcıları ile Ensar Vakfı yöneticisi İsmail Şirin hakkında, “görevi kötüye kullanma, irtikâp, nitelikli dolandırıcılık ve nüfuz ticareti” suçları gerekçesiyle 30 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılık, partinin suç duyurusunun ardından yetkililer hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, şikâyet edilen isimlerle ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi. Bakanlık, 29 Ağustos 2022 tarihinde herhangi bir gerekçe belirtmeden “işleme konulmama kararı” verdi. Bu kararın ardından başsavcılık ise 25 Kasım 2022’de dilekçede yer alan isimler hakkında “kovuşturmaya yer olmadığına” hükmetti.

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BELEDİYEYİ SÖMÜRMÜŞLER

Haziran ayında önceki dönem yandaş vakıf ve derneklere tahsis edilen taşınmazlara ilişkin çalışma başlatılmıştı. Bu çalışma sonucunda da belediyenin kendi mülkü olan veya kiralanan 30 binan vakıf ve derneklere “bedelsiz” olarak tahsis edildiği belirlendi. TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın aralarında yer aldığı yandaş vakıf ve cemaatlere verilen binalar için de belediye kasasından ödenen paranın yıllık 6 milyon TL’yi bulduğu bildirildi.