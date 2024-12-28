Ensarcı Sultanoğlu, asaleten Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atandı

HABER MERKEZİ

Ensar Vakfı’nda 2016 yılında çocukları istismara maruz bırakan öğretmenle fotoğraflar çektiren ve soruşturmada adı geçen dönemin Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Vekâleten Müdür olarak görev yapan Sultanoğlu, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla göreve asaleten atandı.

Karaman'da 2016 yılında, Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (KAİMDER) ile bağlantılı olduğu söylenen yurtlarda kalan 45 çocuk Muharrem B. tarafından istismara maruz bırakılmıştı.

Olay bir çocuğun yaşadıklarını bir psikoloğa anlatması ve psikoloğun konuyu yetkililere bildirmesiyle ortaya çıkmıştı. Sultanoğlu'nun çocukları istismara maruz bırakan ve 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Muharrem B. ile yurtta birlikte fotoğraf çekildiği ortaya çıkmıştı.

YALAN BEYANDA BULUNMUŞTU

2016 yılında BirGün’de Serbay Mansuroğlu imzasıyla çıkan haberde dönemin Karaman Milli Eğitim Müdürü Sultanoğlu'nun, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Ensar ve KAİMDER'e ait yurtlara dair" müzekkere cevabında, "İlimizde KAİMDER ya da Ensar Vakfı'na bağlı ev ya da yurt bulunmamaktadır" yanıtını verdiği ve savcılığa yalan beyanda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Olaydan 4,5 yıl sonra Sultanoğlu ve iki idareciye soruşturma izni verilmişti.

Ensar Vakfı skandalı sonrasında Sultanoğlu, Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü olarak atandı fakat yurttaşların tepkisinin ardından atama kararı geri çekildi. Sultanoğlu, bu olayın ardından önce Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı sonra da Milli Eğitim Bakanlığında müşavirliğine terfi ettirildi.