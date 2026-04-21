Ensar’ın sponsoruna AYM dersi

Anayasa Mahkemesi (AYM), “45 çocuğa cinsel istismar” skandalı ile gündeme gelen Ensar Vakfı'na sponsor olan şirketi eleştiren yurttaşa açılan davayla ilgili emsal niteliğinde karar aldı. Kararda, toplumun genelinde derin üzüntü yaratan olayda sorumluluğu sorgulanan vakıf ile sponsorluk ilişkisi kuran şirketin halkın tepkisini çekmesi, “Olağan” olarak nitelendirildi.

Türkiye’de 2016 yılında, infial yaratan bir olay yaşandı. Karaman'da, Ensar Vakfı ile ilişkili olduğu savunulan evlerde 45 erkek çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı belirlendi. AKP döneminde ismini duyuran vakfın eğitimcisi, skandala yönelik açılan davada 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Vakıf yönetimi ise sorumluluk almayarak olayın münferit olduğunu savundu.

“SERBEST İSTİSMAR”

Vakıf, sorumluluktan kaçsa da yurttaşların tepkisinden kaçamadı. Vakfa tepki gösteren yurttaşlar, vakıf ile sponsorluk ilişkisi kuran şirketlere de tepki gösterdi. Tartışmalar devam ederken “Alanında Türkiye'nin en büyüğü” olarak tanımlanan bir telekomünikasyon şirketi, vakfın etkinliğine sponsor oldu. Sponsorluk anlaşmasının ardından bir yurttaş, “100 kontör, bir tecavüz aylık 30 TL’ye her yöne serbest istismar” yazdığı sosyal medya paylaşımı ile şirkete tepkisini dile getirdi.

Yurttaşa, “Şirket sahibinin kişilik haklarını ve ticari itibarını ağır bir biçimde ihlal ettiği” gerekçesiyle dava açıldı. Şirket tarafından açılan dava ile yurttaştan 20 bin TL’lik tazminat talep edildi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Şirketin başvurusu ile açılan davada Anadolu 13’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, yurttaşın tepkisini dile getirdiği paylaşımı, “İfade ve düşünce özgürlüğü” kapsamında değerlendirerek, “İletinin hoşa gitmeyen rahatsız edici niteliği olsa da eleştiri sınırları kapsamında kaldığı, davacının kişilik haklarına ve ticari itibarına saldırı niteliğinde bulunmadığı kanaati ile” davanın reddine karar verdi. Şirketin avukatının karara yaptığı itiraz da reddedildi.

AYM’DEN DERS

Dosya, Temmuz 2018’de Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, yurttaşın başvurusunda doğrudan bir mal ve hizmetin kötülenmediği, kastın davacının ticari itibarını zedelemek olmadığı vurgulandı.

“TEPKİ OLAĞANDIR”

Davanın reddine ve dava giderlerinin davacıya yüklenmesine hükmeden AYM’nin ders niteliğindeki kararında, şunlar kaydedildi:

“Yazılı ve görsel basında haber olmuş, toplumun genelinde derin üzüntü yaratan, failleri hakkında derin ve öfke yaratan çok sayıda çocuğa hem de bir öğretmen tarafından yapılan cinsel istismar olayı nedeniyle kurumla ilişkilendirilen kişilere sponsorluk yapan şirketin tepki çekmesi olağandır. Burada davacı şirketin tecavüz olayına neden olduğu, bu olaylardan çok memnun olduğu gibi bir düşünce, bir kasıt yoktur. Toplumun her kesimi çocuklara karşı cinsel istismar eylemlerine karşı hassastır ve bu hassasiyetin ifade edilmesi, yasa koyucuyu harekete geçiren toplumsal dinamiklerden biri olarak da faydalıdır.

HOŞGÖRÜLÜ OLUNMALI

Nitekim hiçbir ticaret şirketi kendisini olumsuz lanse edecek kişi ve kurumlara sponsor olmak istemez. Davalı şirket de ülke ve hatta dünya genelinde tanınmış bir şirket olarak, sponsorluk faaliyeti nedeniyle aldığı eleştirilere karşı hoşgörülü olması beklenir.”