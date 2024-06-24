Enstitü yüksek lisansta yabancı dil şartını kaldırdı: Diploma değil ‘sertifika’ dönemi

Ülkede eğitim giderek niteliksizleştirilirken Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma Enstitüsü yüksek lisansta yabancı dil şartını kaldırdı. Eğitim Sen’den Gülez, “Amaç, eğitimi sertifika programı düzeyine çekmek” dedi.

Ülkedeki bazı üniversitelerdeki öğretim görevlilerinin yabancı dil bilmemesi, güncel literatür taramalarının takip edilmesi ve okumalar yapılması konusunda eksiklik yarattığı için eleştirilmeye devam ederken Marmara Üniversitesi’nden yüksek lisans programını etkileyecek bir adım geldi.

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma Enstitüsü 21 Haziran’da duyurduğu kararla bünyesindeki birçok bölümde yabancı dil şartının kaldırılacağını açıkladı. Buna göre, 10 Haziran ila 26 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan lisansüstü programlara başvuru yapacak olan adaylarda yabancı dil şartı aranmayacak.

Söz konusu kararın duyurusunda ise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dünyası Coğrafyası, Türk Sanatı ve Türk Tarihi bölümlerinde yabancı dil şartı kalktı.

Türkiyat Araştırma Enstitüsü’nün yüksek lisans programında yabancı dil şartını kaldırmasına tepki gösteren Eğitim Sen Yüksek Öğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Gülez, yüksek lisans ve doktora programlarının sertifika programları düzeyine çekilmek istendiğini söyledi.

AMAÇ DİPLOMA SAYISINI ARTIRMAK

AKP iktidarının yükseköğretim kurumlarındaki eğitimin niteliğini yükseltmeye çalışmaktan vazgeçtiğine dikkat çeken Gülez, “Yüksek lisans programında yabancı dil şartının kaldırılmasında amaçlanan durumun yüksek lisans ve doktora programlarının sertifika programları düzeyine çekilmek olduğu çok açık. Tıpkı lisans programlarında yapıldığı gibi burada da lisansüstü eğitimi de sertifika dağıtım programına dönüştüren bir mantık hâkim” dedi.

Evrim Gülez - Eğitim Sen Yüksek Öğretim ve Eğitim Sekreteri

Üniversite öğrencilerinin nitelikli bir diploma yerine sertifikalara sahip olmasının istendiğine dikkat çeken Gülez, “Öğrenciler, evrensel kriterlerde bir diplomaya sahip olmak yerine, nitel açıdan hiçbir kaygı taşımadan, bu tarz sertifika belgelerine sahip olsunlar isteniyor. Amaçlanan sadece nicel olarak bu tarz diploma/sertifikalara sahip olanların sayısını artırmak” ifadelerini kullandı.

Yüksek lisans programlarının akademik kariyerin ilk basamağı olduğunu ifade eden Gülez, “Akademik kariyer düşünerek yüksek lisans programına başlayacak bir öğrencinin, alanıyla ilgili uluslararası yayınları takip edebilmesi, herhangi bir konuda yazdığı makalenin uluslararası alanda yer alması ya da uluslararası toplantılarda kendini iyi bir şekilde ifade edebilmesi için yabancı dil bilmesi çok önemli. Ancak Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma Enstitüsü’nün program başvurusunda yabancı dil şartının kaldırılmasını, ‘Burada yabancı dil bilmenize gerek yok’ denmesinin mantığını anlamak güç.”