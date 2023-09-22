Entegrasyon için tarihi müzakere

Dağlık Karabağ’da ateşkes kararının ardından Azeri ve Ermeni temsilciler tarihi entegrasyon görüşmesinde bir araya geldi. Karabağ’ın statüsüne dair karar çıkmadı.

Azerbaycanlı yetkililer ile Dağlık Karabağ’daki Ermenilerin temsilcileri bölgenin entegrasyon sürecini ele almak için Yevlah kentindeki bir araya geldi. Tarihi görüşmeye Rus Barış Gücü yetkilileri de katıldı. Görüşmeye Azerbaycan adına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Karabağ’daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi milletvekili Ramin Memmedov, Karabağ Ermenilerini temsilen David Melkumyan ve Sergey Martirosyan katıldı. Karabağ ve Güney Kafkasya’daki durumu yakından ilgilendiren görüşmede nihai karar çıkmadı.

ANLAŞMAYA VARILAMADI

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, görüşmenin yapıcı ve olumlu bir ortamda geçtiğini, bir sonraki toplantının yakın zamanda gerçekleştirileceğini duyurdu. RIA’nın aktardığına göre, Karadağ Ermenilerinin temsilcisi ise taraflar arasında nihai anlaşmaya varılamadığını söyledi. Karabağ’daki yönetimin lideri Samvel Shahramanyan’ın danışmanı David Babayan da Reuters’a yaptığı açıklamada, ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını, ancak silahların teslim edilmesi de dahil detayların üzerinde çalışılması gerektiğini belirtti.

DAVET BAKÜ’DEN GELDİ

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül Salı günü Karabağ’da "anayasal düzeni tesis etmek" amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ’daki Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında çarşamba günü silah bırakmıştı. Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlah şehrine davet etmişti.

PUTİN’DEN TELEFON

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonla görüştü. Putin her iki lider ile Karabağ çevresindeki son gelişmeleri ele aldı. Putin, Rus barış gücünün aktif katılımıyla varılan anlaşmadan ve müzakerelerden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Aliyev "Rus Barış Gücü" askerlerinin Karabağ’da ölümü nedeniyle özür diledi.

Aliyev ile görüşen AB Konseyi Başkanı Michel, Azerbaycan’dan Dağlık Karabağ Ermenileri için güvenlik garantisi istedi. İran ise kısa süreli askıya aldığı Azerbaycan ve Ermenistan’a uçuşların yeniden başladığını duyurdu.

ERİVAN’DA EYLEMLER

Ermenistan’da ise protestolar sürüyor. Başbakan Nikol Paşinyan karşıtları meclis binasında önünde eylemler yaptı. Protestocular hükümet binası önünde "Paşinyan haindir" sloganları attı. Protesto sırasında bazı göstericiler, meclis binasına girmeye çalıştı. Polisle göstericiler arasında arbede çıkarken, bazı göstericiler gözaltına alındı.

Yaklaşık 150 bin Ermeni nüfusun yaşadığı Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle Azerbaycan ile Ermenistan arasında birincisi 1991 ikincisi ise 2020 olmak üzere iki kez savaş çıktı.

AA