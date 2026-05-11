Entelektüel kopuşa ‘evet’

Ermenistan yönünü iyiden iyiye Batı'ya çevirirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın olası Avrupa Birliği (AB) üyeliğine itiraz etmeyeceklerini söyledi. Her ülkenin kendi yolunu seçmekte özgür olduğunu kaydeden Putin, "Bir referandum düzenlemek ve Ermeni vatandaşlara kararlarının ne yönde olacağını sormak çok mantıklı olur. Biz de buna dayanarak kendi kararımızı veririz" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA UYARISI

Putin, ayrıca eski Sovyet cumhuriyetiyle müttefikliklerine atıfla, "yumuşak, medeni ve her iki taraf için de faydalı bir ayrılık" ihtimalinden söz etti. Rus lider, Ukrayna ile paralellik de kuran Rus lider, "Hepimiz şu anda Ukrayna'da olup bitenleri görüyoruz. Ama her şey nasıl başladı? Ukrayna'nın AB'ye katılma girişimiyle" ifadelerini kullandı.

Olası bir AB üyeliğiyle birlikte iki ülke arasındaki mevcut stratejik bağların sonlanacağı, yumuşak ve entelektüel bir boşanma sürecinin kaçınılmaz hale geleceğini ifade eden Rus lider, Ermenistan'ın tüm avantajlarını kaybedeceğini kaydetti.

MOSKOVA’DAN KOPUYOR

Erivan, Nikol Paşinyan'ın işbaşına gelmesinden bu yana Avrupa ve ABD ile yakın bir ilişki içerisinde. Ermenistan Rusya'nın 2. Karabağ Savaşı'nda, Azerbaycan'a karşı kendisine destek vermemesinin ardından 2024'te Rusya liderliğindeki askeri ittifak Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeliğini sonlandırmıştı.

Erivan sık sık AB üyeliği isteğini dile getirirken bu durum Kremlin tarafından dikkatle takip ediliyor.

Ermenistan geçen Pazartesi, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesi vesilesiyle aralarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de bulunduğu onlarca devlet ve hükümet başkanını ağırlamıştı. Zirvenin ardından da başkent Erivan'da AB ile Ermenistan arasında bir toplantı gerçekleştirilmişti.

NİHAİ ANLAŞMA İÇİN HAZIR

Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile üçüncü bir ülkede, müzakere amacıyla değil uzun vadeli nihai anlaşmayı imzalamak için görüşebileceğini söyledi. Önceki günkü Faşizme Karşı Zafer Günü kapsamında Moskova'da düzenlenen askeri geçit töreni sonrasında konuşan Putin, Ukrayna'da nihai zafere ulaşacaklarını söyledi.

ÇİN VE ABD İLE GÖRÜŞTÜK

Putin, Zelenski'nin Zafer Günü törenine yönelik tehdit içeren açıklamalarının ardından kutlama etkinliklerini hedef alacak bir girişim olması halinde Kiev'e büyük füze saldırıları düzenlemek zorunda kalabileceklerini kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Çin, Hindistan ve ABD dahil bazı ülkelerin yönetimleriyle bu konuda temaslarda bulunduklarını da aktardı.