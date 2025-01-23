Entelektüel mi, entellektüel mi? Doğru yazımı nedir?

Entelektüel mi Entellektüel mi? Doğru Yazımı ve Anlamı Nedir?

Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız bir kelime olan "entelektüel," Türkçede doğru yazımı konusunda pek çok kişinin kafasını karıştırıyor. Entelektüel mi, entellektüel mi? sorusu, özellikle yazılı ifadelerde doğru kullanıma özen gösterenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. İşte bu kelimenin doğru yazımı, anlamı ve kökeni hakkında tüm merak edilenler!

DOĞRU YAZIM: ENTELEKTÜEL Mİ ENTELLEKTÜEL Mİ?

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazımı entelektüel şeklindedir. Sık yapılan bir hata olan "entellektüel" yazımı ise yanlıştır. Özellikle konuşma dilindeki telaffuzdan kaynaklanan bu yazım hatası, doğru bilgiyi bilmeyen kişiler arasında yaygın olarak görülmektedir.

ENTELEKTÜEL NE DEMEK?

Kelime, kökenini Fransızca “intellectuel” sözcüğünden alır ve şu anlamlara gelir:

Bilgi düzeyi yüksek, düşünsel yetkinliğe sahip kişi.

Felsefe, sanat, edebiyat ve bilim gibi alanlarda derin bilgi birikimine sahip birey.

Toplumun düşünsel ve kültürel gelişimine katkıda bulunan aydın kimseler.

Bu nedenle, entelektüel ne demek sorusuna verilecek yanıt, yalnızca bilgi birikimi değil, aynı zamanda bu bilgiyi topluma yansıtma sorumluluğunu da içerir.

ENTELEKTÜEL Mİ ENTELLEKTÜEL Mİ? YANLIŞ KULLANIMIN NEDENLERİ

Birçok kişi, kelimenin yanlış yazımı olan "entellektüel" formunu tercih edebilir. Bunun nedenleri şunlardır:

Fransızca orijinal kelimenin "intellectuel" şeklindeki çift "l" ile yazılması.Telaffuzdaki benzerliklerin yazımı etkilemesi.Yazım kurallarına dair bilgi eksikliği.

Ancak Türkçe yazım kurallarına göre doğru form entelektüel olmalıdır.

ENTELEKTÜEL KİME DENİR?

Sıklıkla araştırılan bir diğer soru, entelektüel kime denir? şeklindedir. Entelektüel kişi; geniş bir bilgi birikimine sahip, okuyan, araştıran, sorgulayan ve düşüncelerini toplumsal fayda için paylaşan bireylerdir. Sanat, edebiyat, bilim, felsefe gibi farklı alanlarda yetkin olan bu kişiler, toplumun kültürel gelişimine önemli katkılar sunar.

ENTELEKTÜEL NASIL YAZILIR?

Doğru yazımı entelektüel şeklindedir.

ENTELLEKTÜEL YAZIMI DOĞRU MU?

Hayır, "entellektüel" yazımı yanlıştır.

ENTELEKTÜEL OLMAK NE DEMEK?

Entelektüel olmak, geniş bir bilgi birikimine sahip olup bu bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürebilmektir.

ENTELEKTÜEL KELİMESİ NEREDEN GELİR?

Fransızca “intellectuel” kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

ENTELEKTÜEL KİMLERE DENİR?

Fikir üretebilen, kültür ve bilimle ilgilenen, topluma katkı sağlayan bireyler entelektüel olarak tanımlanır.

Sonuç

Doğru yazımı entelektüel olan bu kelime, hem anlamı hem de kullanım alanıyla sıkça karşımıza çıkan bir terimdir. Yazım kurallarına dikkat etmek, bu kelimenin doğru şekilde kullanılmasını sağlar. Özellikle "entelektüel mi entellektüel mi?" sorusunu sıklıkla araştıran kişiler için, TDK’nin doğru formu olan entelektüel yazımını kullanmaları önerilir.

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