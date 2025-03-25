Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Entübe edildiği öne sürülmüştü: Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

DMM "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasını yalanladı. Açıklamada, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir" denildi.

Güncel
  • 25.03.2025 14:44
  • Giriş: 25.03.2025 14:44
  • Güncelleme: 25.03.2025 14:48
Kaynak: AA
Entübe edildiği öne sürülmüştü: Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Fotoğraf: Depophotos

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Bahçeliden Özgür Özele uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Dervişoğlundan Bahçeliye: "İstersen PKK kongresinin başkanı olabilirsin"
BirGün'e Abone Ol