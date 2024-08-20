Entübe ne demek? Entübe edilmek ne demek? Entübe kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Entübe kelimesi, tıp alanında oldukça kulalnılan bir terimdir.

ENTÜBE NE DEMEK?

Entübe kelimesinin TDK sözlük anlamı, "Herhangi bir vücut kanalına veya boşluğuna özellikle solunum yoluna tüp yerleştirilmiş (hasta)" dır.

ENTÜBE KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Entübe kelimesi, İngilizce 'intubate' kelimesinden Türkçe'ye yerleşmiştir.

ENTÜBASYON NEDİR

Entübasyon kelimesinin TDK Sözlük anlamı, "Hastanın herhangi bir vücut kanalına veya boşluğuna özellikle solunum yoluna tüp yerleştirilmesi işlemi" dir.

ENTÜBASYON NASIL YAPILIR?

Sorunun aşılması için endotrakeal tüp adı verilen bir cerrahi boru, hastaya ağızdan veya burundan solunum yoluna yerleştirilir. Entübe işlemi ile vücuda yeterli oksijen sağlanması amaçlanır.