Enver Aysever'den CHP'ye eleştiri: Daha önce avukatım kanalıyla yaptığım açıklamalar iradem dahilinde

Canlı yayında yaptığı yorumlardan ötürü "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Enver Aysever, avukatı Mikayil Dilbaz aracılığıyla kamuoyuna yeni bir mesaj ulaştırdı.

El yazısıyla gönerdiği mektupta CHP'yi eleştiren Aysever, bunun 'son açıklaması' olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Bir süredir Silivri Cezaevi’nde haksız, hukuksuz yere yatmaktayım. Bu koşullarda sosyal medyayı ve basını sağlıklı takip etmem mümkün değildir. Son günlerde ortaya çıkan tartışmaları gördükten sonra fevkalade üzgünüm. Ana muhalefet partisi, bir gazetecinin hukuksuz biçimde yargılanmasını dile getirmek yerine magazinel konularla gündemi meşgul etmektedir. Bu benim son açıklamamdır. Bir daha da herhangi bir açıklama yapmayacağım. Daha önce avukatım kanalıyla yaptığım açıklamalar iradem dahilindedir. Gerekli diğer açıklamaları da özgür günlerde yapacağım.“

Aysever, aynı mektubunda "Daha önce avukatım kanalıyla yaptığım açıklamalar iradem dahilindedir" ifadelerini de kullandı.

NE OLMUŞTU?

İktidara yakın Sabah gazetesi, canlı yayında yaptığı yorumlardan ötürü “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan tutuklanan gazeteci Enver Aysever’in, tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e “hırsız” dediğini ve her iki ismin de elini sıkmadığını yazmıştı.

Kamuoyunda tartışılan bu konuya Aysever’in avukatı Mikayil Dilbaz açıklık getirmişti. Dilbaz, Aysever’in, İmamoğlu hakkında “Ben hırsızın elini sıkmam” ifadesini kullandığını, Özel’e hitaben de “Hırsızları savunmak adına partinin tek gündemini bu konuyla meşgul ederseniz, Sayın Genel Başkan, korkarım ki yer değiştireceğiz” dediğini aktarmıştı.