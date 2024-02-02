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Enver Aysever gözaltına alındı

Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındığını duyurdu.

Medya
  • 02.02.2024 10:56
  • Giriş: 02.02.2024 10:56
  • Güncelleme: 02.02.2024 11:14
Enver Aysever gözaltına alındı

Enver Aysever, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara Esenboğa Havaalanında göz altına alındım” dedi.

Gözaltı gerekçesi henüz öğrenilemeyen Aysever, TELE1’e yaptığı açıklamada, “Savcılığa götürülüp götürülmeyeceğimi bilmiyorum” dedi.

Aysever, geçtiğimiz günlerde hakkında açılan bir soruşturma kapsamında Vatan Emniyet’te ifadeye çağrılmıştı.

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