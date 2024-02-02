Enver Aysever gözaltına alındı
Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındığını duyurdu.
Enver Aysever, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara Esenboğa Havaalanında göz altına alındım” dedi.
Ankara Esenboğa Havaalanında göz altına alındım.— Enver Aysever (@enveraysevera) February 2, 2024
Gözaltı gerekçesi henüz öğrenilemeyen Aysever, TELE1’e yaptığı açıklamada, “Savcılığa götürülüp götürülmeyeceğimi bilmiyorum” dedi.
Aysever, geçtiğimiz günlerde hakkında açılan bir soruşturma kapsamında Vatan Emniyet’te ifadeye çağrılmıştı.
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