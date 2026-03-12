Enver Aysever hakkında tahliye kararı

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir videodaki sözleri gerekçesiyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanan gazeteci Enver Aysever hakkında tahliye kararı verildi.

Aysever hakkındaki soruşturmaya, "Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur" sözleri gerekçe gösterilmiş, 11 Aralık 2025’te gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Aysever'in tutuklu olarak yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında tahliye kararı çıktı. Aysever hakkında 10 ay hapis cezası veren mahkeme, cezayı erteledi. Aysever’in hükümle birlikte tahliyesine karar verildi.