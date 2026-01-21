Enver Aysever'in avukatından İmamoğlu ve Özel açıklaması: Müvekkilim “Ben hırsızın elini sıkmam” ifadesini kullanmıştır

Canlı yayında yaptığı yorumlardan ötürü "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan gazeteci Enver Aysever'in avukatı Mikayil Dilbaz müvekkili hakkında kamuoyunda çıkan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel iddialarına sosyal medya hesabından açıklık getirdi. Dilbaz müvekkilinin Ekrem İmamoğlu için “Ben hırsızın elini sıkmam” ifadesini kullandığını ve Özgür Özel'e “Hırsızları savunmak adına partinin tek gündemini bu konuyla meşgul ederseniz, Sayın Genel Başkan, korkarım ki yer değiştireceğiz” dediğini beyan etti.

İDDİALARI KABUL ETTİ

Dilbaz'ın sosyal medyadan paylaştığı açıklama şöyle:

"Müvekkilim Sayın Enver Aysever’in vekili olarak, kendisinin bilgisi ve talimatı üzerine bu açıklamayı yapma zaruriyeti doğmuştur.

Müvekkilim; içeride Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında “Ben hırsızın elini sıkmam”ifadesini kullandığını,

Ziyaret sırasında ise Sayın Özgür Özel’e hitaben “Hırsızları savunmak adına partinin tek gündemini bu konuyla meşgul ederseniz, Sayın Genel Başkan, korkarım ki yer değiştireceğiz” sözlerini açıkça ve yüz yüze söylediğini tarafıma net biçimde beyan etmiştir.

Bugün kürsüden bu beyanların inkâr edilmesi, bir kişi tartışması değil; siyasette doğruluk, tanıklık ve etik sorunudur.

Müvekkilim, içeride de dışarıda da hayatı boyunca hırsızlıkla mücadele ettiğini özellikle vurgulamaktadır.

Çünkü bugün mesele artık kişiler ya da partiler değil; ülkesini soyanlarla, ülkesini sevenlerin kavgasıdır.

Müvekkilime göre; hırsızın partisi olmaz. Hırsızlık bir ideoloji değil, bir suçtur. Ve hırsızlık, bu ülke için açık bir beka sorunudur.

Bu nedenle bu mücadele bir tercih değil, bir zorunluluktur.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı makamı, Atatürk’ün mirasıdır. Bu makam; gerçeği inkâr ederek, tanıkları yok sayarak, “olmamış” diyerek korunamaz.

Müvekkilim, söylediği sözlerin arkasındadır.

Bugün yapılan, bir kişiyi değil; siyasette dürüstlük ilkesini yalanlamaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

