Enver Topaloğlu’ndan yeni şiir kitabı: "İki Üç Daha Fazla Şiir"

Tacim ÇİÇEK

Yayıncılığı, İzmir’de sürdüren Pikaresk’in deneme dizisinden çıkan 112 sayfalık İki Üç Daha Fazla Şiir adlı kitapta, Enver Topaloğlu’nun kısa bir sunuş ile daha önce internette Gazete duvaR ve Son İnsan’da yayımlanan 15 yazısı yer alıyor. Şiir birikimimizi öğrenmek isteyen genç şairler ve şiirimizin birikimine meraklı şiir severler, onun şiirin merceğinden geçirerek oluşturduğu bu metinlerden yararlanacak düşüncesindeyim.

Topaloğlu’nun daha önce de yayımlanmış Yakamoz ve Tebessüm (1993), Kristal Kral (1997), Divane (2006), Aşk Kayıtları (2013), Nazire (1. baskısı 2017, 2. baskısı 2025), Gidene Kadar (2019), Yaşadığım Çağa Bulues (2024) adlı kitapları okuyucularıyla buluştu.

BOŞUNA EMEK VE İŞÇİLİK DEĞİL

Şairler zor zamanlarda yalnızca tanıklık yapmazlar. Tarihçi olmasalar da tanıklık ettiklerini şiirleriyle kalıcılaştırırlar. Ülkemizin geçmişten günümüze kadarki şiir tarihi, birikimi bununla doludur, demem hiç de abartı sayılmasın. Geleceğe kalabilen, kalabilecek olan şiirlerin/şairlerin belki de bu nedenle toplumsal olaylara, acılara, anılara, durumlara, sonuçlara ve yaşatılan haksızlıklara şairlik tepe lambalarını tutmaları ve içselleştirdiklerini adeta sözcükleri yontarak dizelere dönüştürmeleri boşuna bir emek ve işçilik değil. Çünkü karşılık bulabilmelerinin, bunu ne kadar başardıklarının sonucu olacağını bilirler. Bunun da dayanağı, çıkışı birikimdir, bilinçtir. Çünkü şairlerin bakış açıları ne kadar derin ve genişse, şiir dilleri, işçilikleri de o kadar anlamlı ve de kapsayıcıdır.

GEZİ PARKI DİRENİŞİ

Bunun bilincinde olan Topaloğlu’nun edebi ve sanatsal açıdan bakıldığında şiirleri epik ve lirik, kısmen de didaktik gelenekten beslenirken, kendine özgülüğü de kotaran dizeler toplamıdır demek isterim özetle. Şair, Gidene Kadar (Kasım 2019, Mühür Kitaplığı, 64 sf) adlı dosyasını 55 adsız şiirden oluşturmuş. Bir zamanlar yaşadığı İstanbul’da kendisinin de içinde olduğu Gezi Parkı Direnişi (28 Mayıs-30 Ağustos 2013) öncesine, 3 ay 2 günlük sürecine ve sonrasına odaklanarak kurmuş bu şiirleri. Zihnini kurcalayan soruların yanıtını bulmaya çalışmış ve bunu yaparken odağına aldığı ‘insan’ için seçilmiş bir ‘oyuncu’ olarak onları takdim etmeyi başarmış. Gezi Parkı Direnişi’yle ilgili on sekizinci bölümde, duyusal zevk yoğun bir ‘endişe’ ile karışır birbirine.

18 / kırmızılı kadınla duran adamın/ bir meydanla bir parkın/ iç içe geçip kederle kahkahanın/ olmazla imkânsızın ışığını gördük dedi adam / bir ağaç sadece ağaç/ bir park sadece park / niçin değilmiş kanıtlanabilir/ karşılıksız soruların da/ yanıtlanabilir olduğunu/ gördük dedi kadın

Belki de şair, demek istediğini daha iyi aktarabilmek için didaktik bir şiir dilini bilinçli seçmiştir.

Yaşadığım Çağa Blues (Aralık 2024, Pikaresk Yayınları, 91 sf) bunca yaşadın da hangi soruyu sordun dünyaya (13 şiir), ahla bitenleri hatırlamıyorsan eyle başlayanlar çabuk unutulur (5 şiir), deniz de sana bakıyor sen denize bakınca (10 şiir), şair yalnızlığından tanıdım seni dedi ne diyeyim (13 şiir) adlarını taşıyan dört bölüm ve her bölümle ilgili tematik 41 şiirden ibaret.

BLUES VE HAYKIRIŞLAR

Birinci bölümde, bugün yüzüne konuşuyorum ki/ yarın karşında/ kaçacak yer aramasın gözüm dizeleriyle okura seslenir şair. Bu bir serzeniş de aynı zamanda, endişelerini, kaygılarını, kayıplarını sorgulayan hâl... Okura, lirizmle yoğrulmuş bir sesleniş, bir tür derdim vardır inlerim demek… Şiirlere, tek tek ya da bütüncül baktığım(ız)da lirik dilin boşuna olmadığı anlaşılır sanırım. Çünkü tanığı olduklarını adeta kendisiyle konuşurcasına yazmak, bence kanıksadığımız lirik şiirden öte bir dillendirme. Eski Yunanlılarda lir eşliğinde söylenenler olmak dışında şairlerin kişisel, içten gelen duygularını ya da toplumun ortak duygularını yansıtan, coşkun, akıcı ve ateşli bir anlatımı olan şiirler toplamı olduğunu biliyoruz, lirik şiirin. Blues’in seçilmesi de boşuna değil. Vikipedia’dan detaylı bilgi edinilebilir ama özetlemek olası şu biçimde: 400 yıllık geçmişi olan ve temeli Afrika'ya dayanan bir müzik türü... Batı Afrika kültüründe cenaze ve yas törenlerinde “acının ifadesi” olarak kullanılan “çivit rengi” üzerinden mistisizme edilmiş bir terim. Bundan dolayı sadece, yas, matem ve ağıt içermez. Blues, Afro-Amerikan kültüründen gelen spiritüelleri, iş şarkılarını, tarla haykırışlarını, kişisel haykırışları da içerir… Bunun bilincinde olan şair, bir içsel yolculuk tadında, insana dair tüm hâlleri anlatır bu şiirlerinde.

DİDAKTİK ŞİİRLER TOPLAMI

Nazire (2. Baskı, Pikaresk, 2025, 64 sf), dörtlükler, üçlükler, ikilikler ve birlikler başlığı altında toplanan 55 şiirden oluşuyor. Bu aynı zamanda şairin 55. yaşıyla da ilgili. İster dörtlükler, üçlükler, ikilikler; isterse de birlikler biçiminde olsun, birbirinin içine geçen halkalar karşılar okuru. Tıpkı durgun suya atılan bir taşın oluşturduğu ilk dairenin genişleyerek içine adlığı diğer daireler toplamı gibi… Bu açıdan bakıldığında Topaloğlu, hitap ettiği okura yaranma çabasından çok bildiklerini kullanarak yapmak istediğinin en iyisini yapmaya odaklanmış. Sözcükleri kullanarak aktarmak istediği dış konuları şiirleştirmek için… Bu yüzden de ilk şiirlerinden en sonuncu şiirine kadar bir denge ve gelişmişlik peşinde olduğunu anlamak, görmek; gerçek şiir okurunun, severinin gözünden kaçmayacak bir sonuç. Söz konusu dengeyi tutturmak isterken politik, kültürel ve didaktik bir ciddiyete düşmüş, aksine şiirsel birikimine ve aktarımına yoğun bir ironi (kendisiyle konuşur gibi) katmış ki vurgulamak istediği dış konuları rahatlıkla dillendirebilsin.

Topaloğlu’nun Nazire’si didaktik şiirler toplamıdır. Yaşam hakkındaki genel gerçekler olarak ‘yüz’ değerlerinden alınmasını, anlaşılmasını amaçlamış. Bu şiirler toplamını anlamak için, 1990’lardan sonra ama özellikle son yıllarda oluşan politik ve estetik düşüncenin arka planını bilmek gerekir. Çünkü kitaba ad olan nazire; şairin, sevdiği başka bir şairin yazdığı herhangi bir şiiri örnek alarak (Örneğin Can Yücel’in, Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim şiirine nazire onlarca şiirin yazılmış olması) ona benzer şekilde aynı vezin, redif ve kafiye kullanarak farklı şiir/ler yazma sanatı dışında bir anlamdadır… O, ülkesinin ve insanının gerçekliklerinden yola çıkmış. Özelde de annesinin adı olmasıymış, dediğine gör…

ŞİİRİN OLMAZSA OLMAZLARI

Şairlerin, delilikle bilgelik, tutku ile mantık, aşkla akıl, ebedi ile geçici olan arasında gidip gelme hâllerinde olmaları boşuna değil, en azında söyledikleri ve sözcüklerle görünür yaptıklarında... Bu bir sürüncemedir belki de ya da aslında; sürüncemede olan veya dayatılan olumsuzluklardan dolayı isteği dışında biçimlenen yaşantısından, yaşatılanlardan söz edebilir bazen, bazen kendisini gizleyen bir serencam da ortaya koyar, farkında olalım olmayalım içinde debelendiğimiz zalim koşulların sonuçları olarak…

Bilirim pek çok benzetmenin hatalı olacağını, yine de bir benzetme yapacağım Topaloğlu şiiri ve şairliği için. Yetkinlik, yatkınlık ve birikim isteyen uğraşlar var toplumlarda. Bu yüzden demek isterim ki, şiirlerini, yazılarını, öykülerini, romanlarını adeta kilden yoğurur gibi yaratanlar var. Böyle şairler, yazarlar yani… Eyvallah. Ama bazıları, mermerin içinde zaten var olan heykelleri yontarak görünür yapan ustalar gibi, sözcükleri yontarak oluşturur şiirlerini, yani edebi eserlerini… Bu açıdan Enver’in ikincilerden olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de bilinçli olarak kendisiyle konuşurcasına dillendiriyor şiirlerini. Bu yüzden de vulgar bir toplumcu gerçekçilikten yana değil. Şiirin olmazsa olmazlarını önemsiyor. Bunu en azından okuduğum kitaplarından edindiğim görüşüm olduğunu belirtmeliyim.

Maalesef, yanılsamaların dağılıp hüsrana dönüştüğü, akıl edilemeyenlerin gırla yaşandığı bir çağdayız. Bu da, insanların giderek artan bir içe kapanıklığı sürdürmelerine, yaşamalarına sebep oluyor. Bu yüzden de şairlerin içsel özsel duyguları, kendileriyle dertleşir gibi şiirlere dökmeleri kaçınılmaz oluyor. Çünkü sanırım şair için dizeler ve şiirler tüm izlekleri, belki biçim ve biçemleri kullanarak; başka renkleri, kokuları, acıları, sevgileri müzikal motiflerle görünür yapmaları bir yaşam ve kavga biçimine dönüşüyor. Buradan baktığımda Topaloğlu, şiirlere gitmemiş, şiirler ona gelmiş dayatılanlardan dolayı yaşamak, duymak ve görmek zorunda kaldıklarımızın sonucu olarak…

Şairin işi, tüm bunlardan dolayı tarihsel dönemlerine ülkesinin, dünyanın tanığı olup kendince kayıt tutmaktır. Topaloğlu da bunun bilincinde biridir.