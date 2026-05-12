Enver Topaloğlu’nun ‘Şiirden Yana’ kitabı yayımlandı

Şair ve yazar Enver Topaloğlu’nun uzun soluklu yazı serüveninden süzülen Şiirden Yana: Yazılar ve Söyleşiler adlı kitabı Kayıp Kitaplar Yayınevi’nce yayımlandı.

Kitap, Gazete Duvar’da 2016 yılında başlayıp Son İnsan ve Artı Gerçek’te 2025 yılına kadar kesintisiz süren haftalık yazıların bir seçkisi olan bu kitap, çağdaş Türkçe şiirin son on yılına dair önemli bir hafıza kaydı niteliği taşıyor.

Enver Topaloğlu’nun yeni yapıtı, farklı kuşaklardan şairlerin son dönem yapıtlarını odağına alan eleştirel yazılar ve şiir üzerine yapılmış söyleşilerden oluşuyor. Kitap bu yönüyle yalnızca bir derleme değil; aynı zamanda şiirin güncel yönelimlerini, arayışlarını ve kırılma noktalarını izleyen canlı bir tanıklık sunuyor. Her bir metin, yazıldığı dönemin ruhunu taşıyan bir belge niteliğiyle, okuru şiirin bugünü üzerine düşünmeye davet ediyor.

Şiirden Yana, şiirin iyiliğine inanan, şiiri bir tanıklık ve direnç biçimi olarak gören tüm okurları buluşturuyor.