Enver Yıldırım’dan büyüklerde ilk Dünya Kupası madalyası

Macaristan’da iki gündür devam eden Büyük Erkekler Kılıç Dünya Kupası’nda bugün milli eskrimci Enver Yıldırım, yarı finalde Macar rakibi Andras Szatmari’ye 15-7 yenilerek bronz madalya kazandı ve bu madalya ile ‘Büyükler’de ilk Dünya Kupası madalyasının sahibi oldu.

Ajans Haberleri 23.03.2024 21:18 Giriş: 23.03.2024 21:18

Güncelleme: 23.03.2024 21:18 Kaynak: İHA

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