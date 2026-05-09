Enzo Maresca’dan Fenerbahçe'ye cevap

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı öne sürülen Enzo Maresca’nın, sarı-lacivertli kulüpten gelen teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde adayların çalışmaları sürerken, teknik direktör gündemine dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

SAFİ'NİN İLK SIRASINDAYDI

Başkan adaylarından Hakan Safi’nin birçok teknik adamla temas halinde olduğu ve listesinin ilk sırasında Enzo Maresca’nın bulunduğu öne sürüldü.

İddiaya göre Safi yönetimi, İtalyan teknik adama resmi teklifini iletti. Ancak Maresca’nın, Fenerbahçe’de çalışmayı şu aşamada düşünmediğini belirterek teklifi kesin olarak reddettiği aktarıldı.

PREMIER LİG'DE DEVAM ETMEK İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan haberlerde ise 46 yaşındaki teknik adamın kariyerine Premier Lig’de devam etmek istediği ifade edildi.

Özellikle Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola’nın ayrılması halinde Maresca’nın İngiliz ekibinin başına geçmeyi hedeflediği iddia edildi.

Fenerbahçe’de seçim süreci yaklaşırken, teknik direktör konusunda adayların farklı isimler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.