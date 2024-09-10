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EPDK, 14 şirkete lisans verdi

EPDK, 14 şirkete dağıtım, üretim, ihrakiye teslimi ve madeni yağ lisansı verdi. Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Ekonomi
  • 10.09.2024 09:55
  • Giriş: 10.09.2024 09:55
  • Güncelleme: 10.09.2024 09:58
Kaynak: AA
EPDK, 14 şirkete lisans verdi
Fotoğraf: AA

Elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen şirketlere 8 üretim lisansı ve 2 tedarik lisansı verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen şirketlere 8 üretim lisansı ve 2 tedarik lisansı verildi.

Ayrıca, söz konusu piyasada 9 şirketin üretim lisansı sonlandırılırken, 1 şarj ağı işletmeci lisansı verildi. 3 şarj ağı işletmecisinin lisansı da sona erdirildi.

Petrol piyasasında ise 2 ihrakiye teslimi lisansı ve 1 madeni yağ lisansı verilirken, 1 şirketin dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.

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