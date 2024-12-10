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EPDK 17 şirkete lisans verdi

EPDK'nin lisanslara ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kurum, 17 şirkete lisans verdi, 1 şirketin lisans süresini uzattı, 2 şirketin ise lisansını sonlandırdı.

Güncel
  • 10.12.2024 08:12
  • Giriş: 10.12.2024 08:12
  • Güncelleme: 10.12.2024 08:24
Kaynak: AA
EPDK 17 şirkete lisans verdi
Fotoğraf: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 17 şirkete lisans verdi, 1 şirketin lisans süresini uzattı, 2 şirketin ise lisansını sonlandırdı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 8 şirkete tedarik lisansı, 6 şirkete üretim lisansı, 1 şirkete ise OSB dağıtım lisansı verildi. Aynı piyasada 2 şirketin ise üretim lisansı sona erdirildi.

Ayrıca, 1 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verilirken, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin ise LPG depolama lisansının süresi uzatıldı.

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