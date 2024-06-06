EPDK 18 şirkete lisans verdi

EPDK, elektrik, doğalgaz ve petrol piyasalarında faaliyet gösteren 18 şirkete lisans verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, doğalgaz ve petrol piyasalarında 18 şirkete lisans verdi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

BAZI ŞİRKETLERİN LİSANSI SONA ERDİRİLDİ

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 3 şirkete tedarik lisansı, 3 şirkete de üretim lisansı verildi, 3 şirketin ise üretim lisansı iptal edildi.

Ayrıca, 2 şirketin şarj ağı işletmeci lisansı alması uygun bulundu.

Doğalgaz piyasasında faaliyet gösteren 3 şirkete gaz dağıtım lisansı verilirken, 3 şirketin de lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında ise 4 şirkete ihrakiye teslimi, 1 şirkete depolama ve 2 şirkete madeni yağ lisansı verildi.