EPDK 26 şirkete lisans verdi
EPDK, 26 şirkete lisans verdi, 2 şirketin lisansını iptal etti, 3 şirketin lisansını sonlandırdı ve 3 şirketin lisans süresini uzattı.
Kaynak: AA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 13 şirkete tedarik lisansı, 4 şirkete üretim lisansı verildi.
Aynı piyasada 2 şirketin üretim lisansı iptal edildi, 3 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.
Ayrıca, 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.
Petrol piyasasında 4 şirkete madeni yağ lisansı, 2 şirkete ihrakiye teslimi lisansı, 1 şirkete ise dağıtıcı lisansı verildi.
Aynı piyasada, 1 ihrakiye teslimi lisansı, 1 depolama lisansı ve 1 iletim lisansının süresi uzatıldı.