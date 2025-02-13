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EPDK 26 şirkete lisans verdi

EPDK, 26 şirkete lisans verdi, 2 şirketin lisansını iptal etti, 3 şirketin lisansını sonlandırdı ve 3 şirketin lisans süresini uzattı.

Ekonomi
  • 13.02.2025 09:23
  • Giriş: 13.02.2025 09:23
  • Güncelleme: 13.02.2025 09:25
Kaynak: AA
EPDK 26 şirkete lisans verdi
Fotoğraf: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 13 şirkete tedarik lisansı, 4 şirkete üretim lisansı verildi.

Aynı piyasada 2 şirketin üretim lisansı iptal edildi, 3 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.

Ayrıca, 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Petrol piyasasında 4 şirkete madeni yağ lisansı, 2 şirkete ihrakiye teslimi lisansı, 1 şirkete ise dağıtıcı lisansı verildi.

Aynı piyasada, 1 ihrakiye teslimi lisansı, 1 depolama lisansı ve 1 iletim lisansının süresi uzatıldı.

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