EPDK 26 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 25 şirkete lisans verdi, 6 şirketin ise lisansını sonlandırdı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 8 lisans yeniden verildi. Bunların tamamı mevcut lisansların sona erdirilmesinin ardından aynı tesis veya proje için başka şirketlere ya da devam mahiyetinde verildi.

Diğer 11 lisans ise 2'si OSB dağıtım, 4'ü tedarik, 2'si toplayıcı ve 3'ü şarj ağı işletmeciliği alanlarında verildi.

DEPOLAMA LİSANSININ SÜRESİ UZATILDI

Aynı piyasada 2'si üretim, biri tedarik ve biri şarj ağı işletmeciliği olmak üzere 4 şirketin lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında 5'i ihrakiye teslimi, 1'i madeni yağ olmak üzere 6 lisans verildi. Ayrıca 1 şirketin depolama lisansının süresi uzatıldı.

LPG piyasasında ise biri dağıtıcı ve biri depolama olmak üzere 2 şirketin lisansı sonlandırıldı.