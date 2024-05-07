EPDK 6 şirkete lisans verdi

EPDK, elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet göstermek isteyen 6 şirkete lisans verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında 6 şirkete lisans verdi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

2 ŞİRKETİN LİSANSI İPTAL EDİLDİ

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 2 şirkete üretim lisansı verilirken, 3 şirketin lisansı sona erdirildi, 2 şirketin lisansı da iptal edildi.

Ayrıca, 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verilirken, 1 şirketin şarj ağı işletmeci lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında ise 2 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi.