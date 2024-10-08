EPDK Başkanı Yılmaz: Siber güvenlik ulusal bir öncelik hali aldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, siber güvenliğin ulusal bir öncelik hali aldığını belirterek, "Enerji altyapılarına yönelik siber saldırılar, sadece hizmet kesintileri veya ekonomik kayıplarla sonuçlanmaz, aynı zamanda ulusal güvenliği de riske atar. EPDK olarak tehlikenin farkındayız. Daha akıllı sistemler geliştirmek ve daha etkin önlemler almak için gereken adımları ivedilikle atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz" dedi.

Yılmaz, EPDK'nin düzenlediği "Enerji Sektöründe Siber Savunma Simülasyonu Konferansı"nın açılışında, özellikle Türkiye gibi enerji geçiş noktalarında stratejik konumda bulunan ülkeler için siber güvenliğin hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Yılmaz, şunları kaydetti: "Veri güvenliğimizi yabancı çözümlerle sağlamaya çalışmanın bizler için ne kadar büyük bir risk olduğu aşikardır. Daha güvenli yazılım teknolojileri geliştirilmesi için mutlak surette ilgili kurumlarla işbirliğine gidilmeli, yazılım geliştirme ve test etme aşamalarında üniversitelerimizden ve genç beyinlerimizden mutlak surette faydalanılmalıdır. Bu nedenle AR-GE çalışmalarımızda milli ve yerli yazılım başlığı açılarak veri ve sistem güvenliğinin sağlanması ve dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı ülkemizin enerji alanında korunması için dışa olan bağımlılığımızın azaltılması da sağlanacaktır."